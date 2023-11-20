İsrail yoğun bakımdaki çocukları bile öldürdü! Dünyanın gözü önünde tüm acımasızlığıyla büyük soykırım...

Bölgede işgalci İsrail'in katliamı sürerken gün içinde dakika dakika yaşananları sizler için derledik...

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

GAZZE'DE SİVİL KATLİAM

07.50 Çin Dışişleri Bakanı Vang: "Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli, Gazze'deki insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve güvenilir tedbirleri almalı"

07.02 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti

06.56 Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur: "İsrail'in Gazze'deki vahşet ve terörü insanlığa hakarettir"

05.54 İsrail'in hedefi bu kez Endonezya Hastanesi oldu

05.12 Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze'de derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu

05.03 Hamas, esir değişimi ve ateşkesin bugün olacağına ilişkin haberleri yalanladı

04.20 İsrail 45. günde de Gazze'yi aralıksız vurdu

20.28 | Katil İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 askerinin daha öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalarda 2 askerin öldüğü belirtildi. İşgalci İsrail ordusu, bugün ilk olarak 2 askerinin, ardından 3 askerinin daha yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Son sayılarla bugün ölen asker sayısı 7'ye çıktı. İsrail ordusu, Gazze'ye kara harekatı başlattığı 31 Ekim'den bu yana ölen asker sayısının 63'e yükseldiğini bildirdi.

20.13 Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 700 kişi artarak toplam sayının, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 13 bine yükseldiğini açıkladı.

19.03 I BM Genel Sekreteri Guterres, son 24 saatte Gazze'de iki BM okuluna saldırı düzenlenmesi karşısında derinden sarsıldığını belirterek, BM tesislerinin dokunulmaz olduğunu vurguladı

18.18 | Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çalışmalarını asgari düzeyde yürütebilmek için gerekli yakıtın yarısını almaya başladığını duyurdu.

UNRWA Gazze Basın Direktörü Adnan Ebu Husne, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ebu Husne, açıklamasında, "Sonunda UNRWA'nın günde 60 bin litre yakıt almasına izin verildi. Bu miktar, Gazze Şeridi'ndeki çalışmalarımızın minimum seviyesini karşılamak için gerek duyduğumuz yakıtın yarısını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

14.55 I Filistin Kızılayı, İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle Gazze'de hizmet vermeyi durduran Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebeği Gazze'nin güneyinde başka bir hastaneye nakletmeyi başardıklarını duyurdu.

14.35 I İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 3'ü kadın ve 2'si gazeteci, 70 Filistinliyi gözaltına aldı.

09.27 I KATLİAM GECE BOYU SÜRDÜ

İsrail savaş uçakları ve topçularının gece boyu abluka altındaki Gazze'deki saldırılarında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Gazze'deki yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus ve Nusayrat kamplarına yoğun saldırılar düzenledi.

Saldırılarda en az 15 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.