İsrail yoğun bakımdaki çocukları bile öldürdü! Dünyanın gözü önünde tüm acımasızlığıyla büyük soykırım...
İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik büyük bir soykırım yaparken yaşanan saldırılarında 44. güne girildi. Katil İsrail şu ana kadar 5 binden fazla çocuğu öldürürken saldırılar gece boyu sürdü. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise yaptığı açıklamada saldırıların sona ermesinin ardından Gazze'nin kontrolünün İsrail'e geçeceğini belirtti. İşte savaşın 44. gününde dakika dakika yaşananlar...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
KATİL İSRAİL EN AZ 5 BİN ÇOCUĞU KATLETTİ
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.
Bölgede işgalci İsrail'in katliamı sürerken gün içinde dakika dakika yaşananları sizler için derledik...
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
GAZZE'DE SİVİL KATLİAM
07.50 Çin Dışişleri Bakanı Vang: "Uluslararası toplum hemen ve şimdi harekete geçmeli, Gazze'deki insani felaketin sürmesini önlemek üzere etkili ve güvenilir tedbirleri almalı"
07.02 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti
06.56 Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur: "İsrail'in Gazze'deki vahşet ve terörü insanlığa hakarettir"
05.54 İsrail'in hedefi bu kez Endonezya Hastanesi oldu
05.12 Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze'de derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu
05.03 Hamas, esir değişimi ve ateşkesin bugün olacağına ilişkin haberleri yalanladı
04.20 İsrail 45. günde de Gazze'yi aralıksız vurdu
20.28 | Katil İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 askerinin daha öldüğünü duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalarda 2 askerin öldüğü belirtildi. İşgalci İsrail ordusu, bugün ilk olarak 2 askerinin, ardından 3 askerinin daha yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Son sayılarla bugün ölen asker sayısı 7'ye çıktı. İsrail ordusu, Gazze'ye kara harekatı başlattığı 31 Ekim'den bu yana ölen asker sayısının 63'e yükseldiğini bildirdi.
20.13 Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 700 kişi artarak toplam sayının, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 13 bine yükseldiğini açıkladı.
19.03 I BM Genel Sekreteri Guterres, son 24 saatte Gazze'de iki BM okuluna saldırı düzenlenmesi karşısında derinden sarsıldığını belirterek, BM tesislerinin dokunulmaz olduğunu vurguladı
18.18 | Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çalışmalarını asgari düzeyde yürütebilmek için gerekli yakıtın yarısını almaya başladığını duyurdu.
UNRWA Gazze Basın Direktörü Adnan Ebu Husne, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Ebu Husne, açıklamasında, "Sonunda UNRWA'nın günde 60 bin litre yakıt almasına izin verildi. Bu miktar, Gazze Şeridi'ndeki çalışmalarımızın minimum seviyesini karşılamak için gerek duyduğumuz yakıtın yarısını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.
14.55 I Filistin Kızılayı, İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle Gazze'de hizmet vermeyi durduran Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebeği Gazze'nin güneyinde başka bir hastaneye nakletmeyi başardıklarını duyurdu.
14.35 I İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 3'ü kadın ve 2'si gazeteci, 70 Filistinliyi gözaltına aldı.
09.27 I KATLİAM GECE BOYU SÜRDÜ
İsrail savaş uçakları ve topçularının gece boyu abluka altındaki Gazze'deki saldırılarında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın Gazze'deki yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus ve Nusayrat kamplarına yoğun saldırılar düzenledi.
Saldırılarda en az 15 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
07.10 I YOĞUN BAKIMDAKİ BEBEKLER BİLE ÖLDÜRÜLDÜ
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yaptığı baskına ilişkin, "Netanyahu'nun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne başlattığı askeri kuşatma, yoğun bakımdaki bebekler de dahil herkesi öldürdü." dedi.
23.48 I İŞGALCİ İSRAİL: KONTROL BİZDE OLACAK
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıların sona ermesinin ardından Gazze'de güvenlik kontrolünün İsrail'in elinde olacağını ve Filistin Yönetiminin kontrolünün "çözüm olmadığını" savundu.
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