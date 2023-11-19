İşgalci İsrail ordusu dökülüyor! Mezarlık yetkilisi itiraf etti: Saatte bir cenaze gömüyoruz
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamı devam ederken, Hamas ile çatışmaya giren katil İsrail ordusu dökülmeye devam ediyor. Katil İsrail'in medyasında yayınlanan bir videoda, David Oren Baruch ve Lior Yamin isimli mezarlık yetkilileri her saat başı bir İsrailli askerin cenazesini gömdüklerini itiraf etti.
Soykırımcı İsrail abluka altına alarak dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana 44 gündür aralıksız devam eden saldırılarıyla dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdi.
Okulları, camileri, hastaneleri ve sivillerin sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.Hastalar, yaralılar ve hatta prematüre bebekler hastanelerde yeterli imkan olmadığı için hayatını kaybediyor.
Yerleşim yerlerine fosfor bombaları ile saldıran İsrail, dünyanın gözü önünde işlenmedik savaş suçu bırakmıyor.
MEDYANIN AĞZINI KAPATTILAR
İşgalci İsrail'in Kanal 12 televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Askalan kentindeki Barzilai Hastanesinden yayın yaptığı sırada İsrailli bir muhabir 7 Ekim'den sonra açıklanan sansür nedeniyle buraya getirilen askerlerin durumu hakkında bilgi veremeyeceğini dile getirdi.
KATİL NETANYAHU SANSÜR UYGULADI
İsrailli muhabir, "Barzilai Hastanesi önünden size aktardığımız tüm bilgilerin İsrail ordusunun sansürüne uğradığını söylemeliyiz. Buraya yaralı askerlerin geldiğini söyleyebiliriz ancak izin verilene kadar onlar hakkında konuşmaya iznimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.
ÖLÜ SAYILARININ DUYULMASINI İSTEMİYORLAR
İsrail ordusunun Askeri İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Askeri Sansür Birimi, 26 Ekim'de basına gönderdiği mektupta, Gazze'ye ilişkin haberlere çeşitli yasaklar getirerek savaşın seyri ve ordunun faaliyetleriyle ilgili tüm haber ve görsellerin yayınlanmadan önce kendi "sansür birimine" gönderilmesini istemişti.
Tel Aviv yönetimi, Gazze'deki saldırılar sırasında bugüne kadar 43 İsrail askerinin öldüğünü duyurmuştu.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Lübnan'daki Hizbullah ise Gazze'de ve Lübnan sınırında ölen İsraillilerin sayısının İsrail yönetiminin açıkladığından çok daha fazla olduğunu belirtmişti.
İŞGALCİ İSRAİL AĞIR ZAYİAT VERİYOR
Gazze'de soykırım yapan işgalci İsrail, Filistinli mücahitler karşısında ağır zayiatlar veriyor. İşgalci İsrail, ölü sayısını ne kadar saklasa da mezarlık yöneticilerin itirafı zayiatın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
"SAATTE BİR CENAZE GÖMÜYORUZ"
İsrail medyasında yayınlanan bir videoda, David Oren Baruch ve Lior Yamin isimli mezarlık yetkilileri her saat başı bir cenaze gömdüklerini itiraf etti. Herzl Dağı'ndaki Kiryat Shaul Askeri Mezarlığındaki yöneticiler, "Her 1 -1,5 saatte bir cenaze töreni yapılıyor. Sadece Herzl Dağı'nda 48 saat içinde 50'ye yakın cesedi gömdük." ifadelerini kullandı.
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