CHP'de rüşvet çarkı patladı! Delegeler 'dolarla' ikna edilmiş! Skandalda yeni perde
CHP’deki kuyu kazma operasyonlarında bir yenisi ifşalandı. Ekrem İmamoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna göz koymasının ardından emanetçi başkan Özgür Özel lehine kurduğu delege borsası patladı. Başrolde ise CHP’nin kasası olarak bilinen Özgür Karabat’ın olduğu aktarıldı. CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, Doğu ve Güneydoğu delegelerini değişimcileri desteklemeye ikna etmek için kurultaydan önce Özgür Karabat'la anlaştığını açıkladı. Çakır, “Değişimden yana oy kullanacak delegelere kişi başı 1500 ila 10 bin dolar arasında para verdi.” dedi. Öte yandan, CHP'li Tolgahan Erdoğan da Laleli'deki 4 döviz bürosunun açtırılarak CHP kurultayına yaklaşık 50 milyon dolar aktarıldığını söylemiş, topu Ekrem İmamoğlu'na atmıştı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrildiği Özgür Özel'in genel başkan olarak seçildiği kurultaya 'kara para' gölgesi düştü.
BAY KEMAL'İ KOLTUĞUNDAN EDEN PARACIKLAR!
CHP'li Tolgahan Erdoğan, Laleli'deki 4 döviz bürosunun açtırılarak CHP kurultayına yaklaşık 50 milyon dolar aktarıldığını söyledi. Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı işaret etti. Erdoğan, "Bu iddiayı yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum" dedi.
"KEMALCİLER İNTİKAM ALIYOR"
Tolgahan Erdoğan daha sonra 'varan 2' diyerek Ekrem İmamoğlu'nun siyaseten ağabeyi olan Hasan Akgün ve yardımcısı Ahmet Şahin'in adını zikretti. Bu açıklamalar 'Kurultay sonrası iç hesaplaşma başladı, Kemalciler intikam alıyor' yorumlarını beraberinde getirdi.
Söz konusu iddialarla eş güdümlü olarak "CHP'nin Dilan Polat'ı kim, MASAK harekete geçecek mi?" soruları gündeme geldi.
Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, kongre ve kurultay sürecinde Özgür Özel lehine delege avına çıktı. Kılıçdaroğlu koltuktan insin diye paralar dağıtan İmamoğlu, bu süreçte binbir entrikaya imza attı. Delege oylarının Özgür Özel lehine lüks telefon ve nakit parayla satın aldığı öne sürüldü.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel safındaki değişimcilerin kurultayı kazanıp Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmek için delege borsası kurduğu tescillendi.
DELEGE BORSASI PATLADI: BAŞROLDE CHP'NİN KASASI İMAMOĞLU'NUN YANCISI
Eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, Özgür Karabat'ın koordinasyonunda, Doğu ve Güneydoğu'da değişimciler adına delegeleri ikna ettiğini anlattı.
"40'TAN FAZLA DELEGEYİ İKNA ETTİM"
Habere göre; Çakır, "Karabat ile CHP mobil uygulaması üzerinden görüşüyorduk. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki delegeleri değişimcilerden yana ikna etmek üzere anlaştık. Bu kapsamda Muş ve Iğdır başta olmak üzere birçok ilde delege ikna turları yaptım. 40'tan fazla delegeyi, değişimden yana oy kullanması için ikna ettim" dedi.
DELEGE BAŞI 10 BİN LİRAYA VARANA ÖDEME
Özgür Karabat'ın delegelerle Ankara'da bir otelde bir araya geldiği, delege başı 1500 ile 10 bin dolara yakın para dağıttığı ortaya çıktı.
Eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;
"Değişime ikna ettiğim delegelerle Özgür Karabat'ı Ankara'da otelde buluşturdum. Benim gibi Türkiye'nin her bölgesinde delege ikna ekipleri kurulduğunu ve Karabat'ın delegelere para dağıttığını öğrendim. Ben de illerde yaptığım çalışmalarda kendi cebimden 300 bin TL harcadım. Özgür Karabat bu harcamamı karşılayacağını söyledi. Rüşvetin belgesi olmaz, ancak şahidi olur. Ben, sürecin içindeyim, belgeleyemem, ancak bizzat şahidim. Özgür Karabat tarafından kimi delegelere 1500, kimi delegelere ise 10 bin dolara kadar varan paralar verildi. Bunu herkes biliyor, delegeler de söylüyor."
EKREM KASAYA ÇÖKTÜ
Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, kendisine en yakın isim olan Özgür Karabat'ı Genel Sayman yaptırarak CHP kasasının anahtarını vermişti.
SKANDALDA İKİNCİ PERDE! 200 BİN TL + LÜKS ARABA
Öte yandan Erkan Çakır, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda CHP'nin değişim ekibini hedef alarak, "Ben kullanıp atacağını bir adam değilim. Konuşursam altında kalırsınız" ifadelerini kullanmıştı.
SABAH'ta yer alan habere göre; "Konuşursam altında kalırsınız" diyerek paylaşım yapan, daha sonra bu paylaşımı silen CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'ın, "değişimcilerden", delege transferi karşılığında rüşvet aldığı iddia edildi.
İddiaya göre, delege avında Ağrı ve Iğdır'ı yönettiği belirtilen Çakır'a değişimciler tarafından "Seni Gençlik Kolları Genel Başkanı yapacağız" sözü verildiği, kendisine lüks bir araba alındığı öne sürüldü.
Değişim borsasından "emeklerinin karşılığı" olarak 1 milyon lira üzerinden anlaşan Çakır'a, verilen sözlere rağmen 200 bin lira ödendiği, anlaşmazlığın da bu yüzden ortaya çıktığı öğrenildi.
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