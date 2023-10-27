ABD’nin korkunç Orta Doğu planı! 7 ülkeyi bitirmeyi hedefliyorlar | NATO komutanı yıllar önce ifşa etmiş

PLANLARI TEK TEK ANLAŞMIŞTI

11 Eylül saldırılarının ardından ABD'nin Irak işgaliyle başlayan süreçte, Orta Doğu'nun nasıl bir karmaşaya bürüneceğini anlatan Clark, ABD'nin bitirmeyi hedeflediği 7 ülkeye dikkat çekti.

Democracy Now programına konuşan Clark, "11 Eylül'den 10 gün sonra, Pentagon'a gidip Savunma Bakanı Rumsfeld ve yardımcısı Paul Wolfowitz'i gördüm. Alt kata indim. Generallerden biri beni içeri çağırdı. 'Efendim, gelip benimle birkaç dakikalığına konuşmalısınız' dedi. 'Peki, ama çok meşgulsünüz' dedim. 'Hayır, hayır, Irak'la savaşa girmeye karar verdik' dedi. 'Irak'la savaşa mı gireceğiz? Neden?' dedim. 'Bilmiyorum' dedi. 'Peki, Saddam'ı El-Kaide'ye bağlayacak herhangi bir bilgi bulmuşlar mı' diye sordum. 'Hayır, o konuda henüz bir şey yok, sadece Irak'la savaşa girmek konusunda karar almış durumdalar' dedi." ifadelerini kullandı.