ABD'nin korkunç Orta Doğu planı! 7 ülkeyi bitirmeyi hedefliyorlar | NATO komutanı yıllar önce ifşa etmiş
Katil İsrail, 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren Gazze'deki sivilleri katlediyor. Siyonist İsrail, yıllardır işgal altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin tamamen ele geçirmek için yaptığı planları devreye soktu. Bölgede 21 gündür açık açık soykırım gerçekleştiren İsrail'in en büyük destekçisi ise ABD oldu. İsrail'e koşulsuz destek veren ABD'ye ilişkin gündeme gelen bir video, bölgede gerçekleşen soykırımın büyük bir planın parçası olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Gazze Şeridi'ne 21 günden bu yana ölüm yağdıran İsrail, kadın çocuk ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Gazze'ye girmek için Hamas bahanesini kullanan, imza attıkları soykırımı yine Hamas bahanesiyle meşru kılmaya çalışan İsrail'e en büyük desteği ise yine işbirlikçisi ABD veriyor. Sivil katliamlarının tüm dünyada kanıtlanmasının ardından daha İsrail'e destek söylemlerinden bir adım dahi geri atmayan ABD, İsrail'i güçlendirmek içinse elinden geleni yapıyor. İsrail'in, yaptığı soykırımı meşru çıkarmaya çalıştığı ilk günlerde bölgeye savaş gemilerini yığan ABD, gerilimi tırmandıran adımlar atmaya devam ediyor.
ABD VE İSRAİL ARASINDA NASIL BİR ANLAŞMA VAR?
Filistin halkını ortadan kaldırma planına bu denli destek veren ABD'nin hamleleri "Büyük Orta Doğu Planı" konuşmalarını yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada bir kez daha sıklıkla paylaşılmaya başlanan 2007 tarihli bir video, ABD'nin İsrail'e neden koşulsuz destek verdiğini de bir kez daha kanıtlar nitelikte.
NATO eski komutanı, ABD ordusu eski Generali Wesley Clark'ın, 2007'de verdiği bir röportajdaki ifadeleri gündeme oturdu.
PLANLARI TEK TEK ANLAŞMIŞTI
11 Eylül saldırılarının ardından ABD'nin Irak işgaliyle başlayan süreçte, Orta Doğu'nun nasıl bir karmaşaya bürüneceğini anlatan Clark, ABD'nin bitirmeyi hedeflediği 7 ülkeye dikkat çekti.
Democracy Now programına konuşan Clark, "11 Eylül'den 10 gün sonra, Pentagon'a gidip Savunma Bakanı Rumsfeld ve yardımcısı Paul Wolfowitz'i gördüm. Alt kata indim. Generallerden biri beni içeri çağırdı. 'Efendim, gelip benimle birkaç dakikalığına konuşmalısınız' dedi. 'Peki, ama çok meşgulsünüz' dedim. 'Hayır, hayır, Irak'la savaşa girmeye karar verdik' dedi. 'Irak'la savaşa mı gireceğiz? Neden?' dedim. 'Bilmiyorum' dedi. 'Peki, Saddam'ı El-Kaide'ye bağlayacak herhangi bir bilgi bulmuşlar mı' diye sordum. 'Hayır, o konuda henüz bir şey yok, sadece Irak'la savaşa girmek konusunda karar almış durumdalar' dedi." ifadelerini kullandı.
SIRADA İRAN VAR
ABD'nin, Orta Doğu planını uygulamaya sokmak için yarattığı bahaneleri anlatan Clark sözlerine,"Birkaç hafta sonra onu tekrar görmek için gittim, o sıralar Afganistan'ı bombalıyorduk. 'Hala Irak'la savaşa girme durumunda mıyız' diye sordum. 'Daha da kötüsü' dedi. Masasına uzandı, bir kâğıt aldı. 'Bunu az önce yukarıdan aldım. Beş yıl içerisinde Irak'la başlayan sonrasında Suriye, Lübnan, Libya, Somali ve Sudan'la devam edip İran'la bitecek yedi ülkeyi nasıl ele geçireceğimizi anlatan bir not'." şeklinde devam etti.
Clark'ın röportaj verdiği tarihten bu yana bahsettiği her ülkede adım adım savaş ve karmaşanın yaşanmasının ardından gözler, Clark'ın bahsettiği son ülke olan İran'a çevrildi. Planın son adımı olarak bahsedilen İran'la uzun yıllardır soğuk savaş içinde olan ABD'nin, işbirlikçisi İsrail'le bu bağlamda bir anlaşma içinde olduğu bir kez daha gündeme geldi.
"SENİN İÇİN GELECEĞİZ"
İsrail'in saldırılarının başladığı ilk günlerde ABD, Hizbullah üzerinden İran'a suçlamalarda bulunmuştu. Gerilimin tırmanması durumunda İran'ın petrol endüstrisini hedef alan bir yasa tasarısı hazırlayacağını açıklayan ABD'li yetkililer, İsrail-Filistin olaylarının arkasında İran olduğu konusunda ısrar etmişti. ABD'li senatör Lindsey Graham, yaptığı açıklamada, "İran, eğer bu savaşı tırmandırırsan, senin için geliriz" diye konuşmuştu.
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