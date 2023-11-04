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Başkan Erdoğan'dan İsveç açıklaması! NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalamıştı: Amerika’nın Temsilciler Meclisi, senatosu varsa bizim de Meclisimiz var

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Giriş Tarihi: 04.11.2023
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Başkan Erdoğan’dan İsveç açıklaması! NATO’ya Katılım Protokolü’nü imzalamıştı: Amerika’nın Temsilciler Meclisi, senatosu varsa bizim de Meclisimiz var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlamasının ardından İstanbul'a gelirken, dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde imzalayarak Meclis'e yolladığı İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolüyle ilgili olarak "Bizim görevimiz ilk etapta bu işi parlamentoya sevk etmekti, yaptık. Şimdi parlamentoda arkadaşlarımız Cumhur İttifakı olarak biz, orada çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlamasının ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Başkan Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde imzalayarak TBMM'ye gönderdiği İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolüyle ilgili gelen "İsveç'in NATO'ya üyelik protokolü Meclis'e getirildi. Aynı zamanda İsveç'in taahhütlerini yerine getirip getirmediğine dair zaman zaman değerlendirmeleriniz oldu. Türkiye'nin beklentileri yerine getirildi mi? Aynı zamanda ABD ile devam eden F-16 görüşmelerinde son durum nedir?" soruya yanıt verdi.

İsveç'in katılımı için bazı beklentilerinin olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bizim beklentilerimizin içerisinde en önemli olan PKK terör örgütünün Stockholm caddelerinde yaptığı gösterilerdi. Bunu Sayın Başbakan ile konuştuk. Türkiye'ye İsveç'ten silah ihracının önünü açtıklarını da bizlere söylediler. O konularda bu adımları attıkları doğru. Ama PKK terör örgütünün İsveç'teki faaliyetleriyle ilgili maalesef şu ana kadar alınmış herhangi bir tedbir yok. Atılan bir adım yok. Bizim görevimiz ilk etapta bu işi parlamentoya sevk etmekti, yaptık. Şimdi parlamentoda arkadaşlarımız Cumhur İttifakı olarak biz, orada çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.

Konuyla ilgili NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den teşekkür mesajı aldığını belirten Başkan Erdoğan "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu çalışmaları yakından takip ediyor. Benim bu işi Meclis'e gönderme adımımı olumlu bir adım olarak gördüğünü söylüyor. Ben de kendisine haber gönderdim. Dedim bundan sonrası parlamentoya ait. Amerika'nın Temsilciler Meclisi, senatosu varsa bizim de Meclisimiz var. Meclisimiz bunu nasıl yorumlayacak, nasıl bunun müzakeresini yapacak göreceğiz. Şu anda biliyorsunuz Bütçe dönemi geldi. Meclis yoğun bir şekilde bütçeye ağırlığını verecek. Bütçe komisyonda falan tartışması yapıldı ama şimdi Genel Kurul'a geliyor. Genel Kurul çalışmaları bizim bütçede öyle kısa geçmiyor. Fakat biz mümkün olduğunca işi kolay kılmaya çalışacağız. Bu noktada elimizden gelen olumlu gayreti göstermeye çalışacağız. Yeter ki karşımızdakiler bize olumlu yaklaşsınlar." ifadelerini kullandı.

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