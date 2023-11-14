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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Meral Akşener’e ziyaret

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Giriş Tarihi: 14.11.2023
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Meral Akşener’e ziyaret

Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.

Görüşmenin iade-i ziyaret olduğu belirtildi.

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