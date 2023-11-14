Başkan Erdoğan’dan anne ve babasının kabrine ziyaret! Hacer Muhterem Coşan’ın cenaze törenine katıldı

"SALİHA HATUNLARDAN BİR ÖRNEK"



Muharrem Nureddin Coşan, annesinin vefatı üzerine yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:



"Sevgili annem, yüreği ömrü boyunca tek hak din olan İslam yolunda sevdayla atarak, metanet ve dirayet timsali karakteriyle Saliha hatunlara asil bir örnek olarak yaşadı. Dünya hayatını bu Pazartesi günü tamamladı, mekânı Firdevs Ala olsun."



CENAZE NAMAZI EYÜP SULTAN CAMİİ'NDE



Hacer Muhterem Coşan'ın cenaze namazı 14 Kasım Salı günü, Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak



Coşan, cenaze namazının kılınması ardından Eyüp Sultan Kabristanlığına defnedilecek.

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