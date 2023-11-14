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Başkan Erdoğan'dan anne ve babasının kabrine ziyaret! Hacer Muhterem Coşan'ın cenaze törenine katıldı

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Giriş Tarihi: 14.11.2023 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
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Başkan Erdoğan’dan anne ve babasının kabrine ziyaret! Hacer Muhterem Coşan’ın cenaze törenine katıldı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Başkan Erdoğan, ardından Eyüp Sultan Camii'ne giderek Mehmed Zahid Kotku'nun kızı Hacer Muhterem Coşan'ın cenaze programına katıldı.

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SON DAKİKA | Yoğun mesaisine İstanbul'da devam eden Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Karaca Ahmet Mezarlığı'na gitti.

ANNE VE BABASINA DUA ETTİ

Başkan Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

CENAZE MERASİMİNE KATILDI

Daha sonra mezarlıktan ayrılan Başkan Erdoğan, Başkan Erdoğan, ardından Eyüp Sultan Camii'ne giderek Mehmed Zahid Kotku'nun kızı Hacer Muhterem Coşan'ın cenaze programına katıldı.

Başkan Erdoğan cemaatle birlikte cenaze namazını kıldı.

DÜN VEFAT HABERİ GELDİ

Rahmetli Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi'nin kızı, Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin eşi ve Muharrem Nureddin Coşan Hocaefendi'nin annesi Hacer Muhterem Coşan Hanımefendi dün (13 KASIM 2023 PAZARTESİ) vefat etti.

"SALİHA HATUNLARDAN BİR ÖRNEK"

Muharrem Nureddin Coşan, annesinin vefatı üzerine yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Sevgili annem, yüreği ömrü boyunca tek hak din olan İslam yolunda sevdayla atarak, metanet ve dirayet timsali karakteriyle Saliha hatunlara asil bir örnek olarak yaşadı. Dünya hayatını bu Pazartesi günü tamamladı, mekânı Firdevs Ala olsun."

CENAZE NAMAZI EYÜP SULTAN CAMİİ'NDE

Hacer Muhterem Coşan'ın cenaze namazı 14 Kasım Salı günü, Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak

Coşan, cenaze namazının kılınması ardından Eyüp Sultan Kabristanlığına defnedilecek.

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