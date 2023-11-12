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Meral Akşener’e rakip geliyor! Yavuz Ağıralioğlu parti kuracak

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.11.2023 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023
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Meral Akşener’e rakip geliyor! Yavuz Ağıralioğlu parti kuracak

İYİ Parti’deki yönetim anlayışını sert bir dille eleştirerek Meral Akşener’e isyan bayrağı açan İYİ Parti eski Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun parti kurma hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

14-28 Mayıs seçimlerinde koalisyonda yaşanan kaosa ve çözümsüzlüğe başkaldıran eski İYİ Parti eski Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Genel Başkan Meral Akşener'e sitem ederek istifa etmişti.

AĞIRALİOĞLU HDPKK VE KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI TAVIR ALDI

Milliyetçi görünen İYİ Parti'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDPKK ile de yan yana gelmekten çekinen Ağıralioğlu, o dönemde İYİ Parti'nin de içinde yer aldığı Millet İttifakı'nın teröre sırtını dayayan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini ilan etmişti.

AĞIRALİOĞLU'DAN İSTİFADA "GEREKLİLİK" MESAJI

Ağıralioğlu, istifa dilekçesinde, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ediyorum" dedi.

İYİ Parti Meclis grubunun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı gösterme grup kararına da katılmayan Ağıralioğlu, bir basın toplantısında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki göstermiş ve "Masada bize pusu kuruldu. Kemal Bey'in adaylığının dayatılmasına itiraz ediyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, güçlendirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeline dönüştü." şeklinde konuşmuştu.

"AĞIRALİOĞLU PARTİ KURACAK…"

Fondaş Sözcü gazetesinin yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazsında Eski İYİ Parti eski Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun parti kuracağını bildirdi.

Buna göre Ağıralioğlu'nun "parti" hamlesinin ise yerel seçimden sonra gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu noktada Ağıralioğlu'nun "Kimseyi ideolojik olarak dürtmeyen, hamaset girdabındaki tartışmalara sürüklemeyen, memleket için gelecek inşa edebilen kabiliyetimize nezaket edecek bir isim bulacağız." ifadelerini kullandığı ortaya atıldı.

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