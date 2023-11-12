Meral Akşener’e rakip geliyor! Yavuz Ağıralioğlu parti kuracak

"AĞIRALİOĞLU PARTİ KURACAK…"

Fondaş Sözcü gazetesinin yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazsında Eski İYİ Parti eski Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun parti kuracağını bildirdi.

Buna göre Ağıralioğlu'nun "parti" hamlesinin ise yerel seçimden sonra gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu noktada Ağıralioğlu'nun "Kimseyi ideolojik olarak dürtmeyen, hamaset girdabındaki tartışmalara sürüklemeyen, memleket için gelecek inşa edebilen kabiliyetimize nezaket edecek bir isim bulacağız." ifadelerini kullandığı ortaya atıldı.