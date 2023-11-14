İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Gazze açıklaması: Yardım gemimiz Mısır’a ulaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya " İzmir Alsancak Limanından yola çıkan Bestekar isimli insani yardım gemimiz Mısır'ın El-Ariş Limanına dün ulaştı." dedi. Peki, Türkiye Gazze için hangi yardımları yaptı? İşte detaylar…
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Gazze'de yaşanan vahşete ve soykırıma karşı Aziz Milletimizle beraber karşı durmaya, insani yardımları AFAD Başkanlığımız eşgüdümünde bölgeye ulaştırmaya devam ediyoruz. İzmir Alsancak Limanından yola çıkan Bestekar isimli insani yardım gemimiz Mısır'ın El-Ariş Limanına dün ulaştı." ifadelerine yer verdi.
TÜRKİYE GAZZE İÇİN HANGİ YARDIMLARI YAPTI?
"Yardım elimiz her an Gazze'nin, masum insanların, çocukların üstünde olacak." diyen Bakan Yerlikaya kalem kalem yardım listesini de paylaştı.
Gemimizde;
8 adet sahra hastanesi
20 ambulans
2 UMKE aracı
615 adet jeneratör
Tıbbi malzeme
8 tır su bulunuyordu.
Ayrıca bugüne kadar; Filistin'e 10 kargo uçağı ile
54 personel,
5.000 adet battaniye
2.600 adet gıda kolisi
115.000 kg tıbbı malzeme
232 adet jeneratör ulaştırıldı.
Yaklaşık olarak 22 tır malzeme gönderildi.
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