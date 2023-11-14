İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Gazze açıklaması: Yardım gemimiz Mısır’a ulaştı

Ayrıca bugüne kadar; Filistin'e 10 kargo uçağı ile

54 personel,

5.000 adet battaniye

2.600 adet gıda kolisi

115.000 kg tıbbı malzeme

232 adet jeneratör ulaştırıldı.

Yaklaşık olarak 22 tır malzeme gönderildi.