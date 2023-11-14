İngiliz doktor Tom Potokar Gazze’deki İsrail vahşetini anlattı! “Korkunç! Yüzde 40’ı yanmış…”

41 bin konutun yerle bir olduğu Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü.

Yaralıların tedavi edileceği hastanelerde ne de ölülerin götürüleceği morglarda yer kaldı.

Büyük insanlık dramının yaşandığı savaş bölgesinde görev yapan İngiliz Cerrah Tom Potokar, Gazze'de gördüğü korkunç manzarayı anlattı.

GAZZE'DE GÖREVLİ İNGİLİZ DOKTOR ACI TABLOYU ANLATTI

Potokar, "Aileleri öldürülen hastalar korkunç yaralanmalarla geliyor. Sonuncusu korkunç bir hikayeydi..." diyerek o anları anlattı.

İşte o açıklamalar:

Bir başka yorgunluktan tükendiğimiz gün daha. Bu sabah biraz etrafta gezdim ve haftaların yarısına bakabildim. Çünkü hepsine bakacak yeterli vaktimiz yok. Ardından ameliyathaneye geçtim 5 vakaya bakabildim.