İngiliz doktor Tom Potokar Gazze’deki İsrail vahşetini anlattı! “Korkunç! Yüzde 40’ı yanmış…”
Gazze'deki bir hastanede görev yapan Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün baş cerrahı Tom Potokar, bir günde yaşadıklarını anlattı. İsrail vahşetini gözler önüne seren Potokar, gerçekleştirdiği bir ameliyata ilişkin detayları paylaşarak içerisinde bulundukları imkansızlığı anlattı.
10 binden fazla kişinin vahşice öldürüldüğü saldırılarda binlerce kişi de ağır yaralandı.
41 bin konutun yerle bir olduğu Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü.
Yaralıların tedavi edileceği hastanelerde ne de ölülerin götürüleceği morglarda yer kaldı.
Büyük insanlık dramının yaşandığı savaş bölgesinde görev yapan İngiliz Cerrah Tom Potokar, Gazze'de gördüğü korkunç manzarayı anlattı.
GAZZE'DE GÖREVLİ İNGİLİZ DOKTOR ACI TABLOYU ANLATTI
Potokar, "Aileleri öldürülen hastalar korkunç yaralanmalarla geliyor. Sonuncusu korkunç bir hikayeydi..." diyerek o anları anlattı.
İşte o açıklamalar:
Bir başka yorgunluktan tükendiğimiz gün daha. Bu sabah biraz etrafta gezdim ve haftaların yarısına bakabildim. Çünkü hepsine bakacak yeterli vaktimiz yok. Ardından ameliyathaneye geçtim 5 vakaya bakabildim.
"KORKUNÇ! YÜZDE 40'I YANMIŞ…"
Sonuncusu bir başka korkunç hikayeydi. Genç bir adam tüm ailesini kaybetmiş, vücudunun yüzde 40'ı yanmış. Kalçasında büyük kırık yaralar vardı. Ayrıca göğsünde ve ayağında. Şok içindeydi ve yaraları çoktan mikrop kapmıştı.
"YA ZEHİRLENECEKTİ YA KAN KAYBI YAŞAYACAKTI"
Anestezistler ne tür bir anestezi kullanacaklarına karar veremediler. Eğer operasyonu yapamazsak zehirlenecekti.
Yaparsak da kan kaybından ölme riski çok yüksekti. Çünkü yaraları enfeksiyon kaplıydı. Hastanede de ona vermemiz için kan yoktu. Bizde yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz.
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