Başkan Erdoğan Türkiye’den vurdu Almanya’da yankılandı! ’İsrail’ sözleri Almanya Başbakanı Scholz’u rahatsız etti! Olaf çocuk katillerini savundu...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İŞGALCİ İSRAİL'E TEPKİ

Tüm dünya Gazze'de yaşananlara karşı üç maymunu oynarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Filistin halkının binlerce yıldır yaşadığı topraklarını zorla gasp edenler, bunun üzerinde geçmişi 75 yılı ancak bulan ve meşruiyetini bizzat kendi faşistlikleri ile tartışmalı hale getirdikleri bir devlet inşa etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamalar Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ü rahatsız etti.