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Başkan Erdoğan Türkiye'den vurdu Almanya'da yankılandı! 'İsrail' sözleri Almanya Başbakanı Scholz'u rahatsız etti! Olaf çocuk katillerini savundu...

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Giriş Tarihi: 14.11.2023 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
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Başkan Erdoğan Türkiye’den vurdu Almanya’da yankılandı! ’İsrail’ sözleri Almanya Başbakanı Scholz’u rahatsız etti! Olaf çocuk katillerini savundu...

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik insanlık dışı katliamı bitmek bilmezken, dünyanın dört bir noktasından liderler ve halklar tarafından sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katil İsrail'in vahşetini hedef alan ve dünya manşetlerine taşınan sözleri bebek katili destekçilerini rahatsız etti. İşgalcilerin çocuk, kadın demeden binlerce masum sivili katletmesini 'kendisini savunma hakkı' olarak nitelendiren Scholz, Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik faşizm sözlerine karşılık skandal bir açıklamada bulundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 196 Filistinliyi öldürdü.

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İŞGALCİ İSRAİL'E TEPKİ

Tüm dünya Gazze'de yaşananlara karşı üç maymunu oynarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Filistin halkının binlerce yıldır yaşadığı topraklarını zorla gasp edenler, bunun üzerinde geçmişi 75 yılı ancak bulan ve meşruiyetini bizzat kendi faşistlikleri ile tartışmalı hale getirdikleri bir devlet inşa etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamalar Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ü rahatsız etti.

SCHOLZ FİLİSTİN'DEKİ SOYKIRIMA ARKA ÇIKTI

İşgalcilerin çocuk, kadın demeden binlerce masum sivili katletmesini 'kendisini savunma hakkı' olarak nitelendiren Scholz, Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik faşizm suçlamasının 'absürt' olduğunu söyledi. Olaf'ın bu skandal açıklaması sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullancılar, Almanya Başbakanı'nı 'Olaf İsrail yalakası!'olarak nitelendirdi.

OLAF ÇOCUK KATİLLERİNİ SAVUNDU!

Almanya Başbakanı, İsrail'in demokrasi ile yönetildiğini, insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı ve buna göre hareket eden bir ülke olduğunu savundu.

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