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ABD'li senatör Chris Coons’a İsrail tepkisi: ABD silahları Gazze’de! Çocuklar bu silahlarla ölüyor

ABD merkezli internet sitesinde görev yapan Gazeteci Aaron Mate, ABD'li senatör Chris Coons'a Gazze'de ateşkes çağrısı neden yapmadığını sordu ve "ABD silahları Gazze'de! Çocuklar bu silahlarla ölüyor." dedi. Gerçeklerin suratına vurulmasına kızan ABD'li senatör Coons ise gazeteciye tehditler savurdu. İşte o anlar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.11.2023 20:48 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 21:04
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ABD’li senatör Chris Coons’a İsrail tepkisi: ABD silahları Gazze’de! Çocuklar bu silahlarla ölüyor

Gazeteci: Sizi böldüğün için özür dilerim Sayın Senatör. Ben bir gazeteciyim. Gazze için neden ateşkes çağrısı yapmıyorsun? Çocuklar öldürüldü.

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ABD’li senatör Chris Coons’a İsrail tepkisi: ABD silahları Gazze’de! Çocuklar bu silahlarla ölüyor

Sanatör: Sessiz ol burası bir tren.

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ABD’li senatör Chris Coons’a İsrail tepkisi: ABD silahları Gazze’de! Çocuklar bu silahlarla ölüyor

"ÇOCUKLAR BİZİM SİLAHLARIMIZLA ÖLDÜRÜLÜYORLAR"

Gazeteci: Sessiz olduğunu biliyorum, özrü dilerim Anlıyorum fakat çocuklar ölüyor. çocuklar ölüyor efendim? Neden ateşkes çağrısı yapmıyorsunuz? (Gazze) Bizim silahlarımız öldürülüyorlar. ABD'nin tedarik ettiği silahlar Gazze'de çocukların ölümüne sebep oluyor.

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ABD’li senatör Chris Coons’a İsrail tepkisi: ABD silahları Gazze’de! Çocuklar bu silahlarla ölüyor

Sanatör: Sen kimsin?

Gazeteci: Benim adım Aaron Mate, gazeteciyim.

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ABD’li senatör Chris Coons’a İsrail tepkisi: ABD silahları Gazze’de! Çocuklar bu silahlarla ölüyor

Sanatör: Seninle tanıştığımıza sevindim Aaron, lütfen benimle konuşmayı kes.