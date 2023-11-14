Başkan Erdoğan: Ahıska Türkü kardeşlerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz

Sosyal medyadan paylaşımda buşunan Başkan Erdoğan, "Ahıska Türklerinin topraklarından sürgün edilmelerinin 79'uncu yıl dönümünü hüzünle yâd ediyor, bu büyük zulüm esnasında hayatını kaybeden yaklaşık 20 bin kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ahıska Türkü kardeşlerimizin haklarını her platformda savunmayı sürdüreceğiz." cümlesine yer verdi.