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Başkan Erdoğan: Ahıska Türkü kardeşlerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz

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Giriş Tarihi: 14.11.2023 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
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Başkan Erdoğan: Ahıska Türkü kardeşlerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ahıska Türklerinin topraklarından sürgün edilmelerinin 79'uncu yıl dönümünü hüzünle yâd ediyorum. Ahıska Türkü kardeşlerimizin haklarını her platformda savunmayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahıska Türklerinin topraklarından sürgün edilmelerinin 79'uncu yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Sosyal medyadan paylaşımda buşunan Başkan Erdoğan, "Ahıska Türklerinin topraklarından sürgün edilmelerinin 79'uncu yıl dönümünü hüzünle yâd ediyor, bu büyük zulüm esnasında hayatını kaybeden yaklaşık 20 bin kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ahıska Türkü kardeşlerimizin haklarını her platformda savunmayı sürdüreceğiz." cümlesine yer verdi.

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