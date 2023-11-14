Netanyahu gidici! Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası İsrail'de dikkat çeken gelişme...
Gazze'de süren siyonist İsrail soykırımı sonrası ülkede Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevden alınması konusunda partisi Likud içinde bile tartışmaların olduğu belirtildi. Bu gelişme Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı bir konuşmada "Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste." sözlerini yeniden gündeme getirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de düzenlenen Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni'nde yaptığı tarihi konuşmada Gazze'deki İsrail katliamının baş aktörü İsrail Başbakanı'na da sert yüklenmişti.
"NETANYAHU ŞUNU BİL! GİDİCİSİN GİDİCİ"
Başkan Erdoğan, "Netanyahu şunu bil, gidicisin gidici. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste." mesajını verdi.
Başkan Erdoğan'ın bu sözleri sonrası İsrail'de dikkat çeken gelişme yaşandı.
İSRAİL'DE NETANYAHU TARTIŞMASI
İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, "Gazze kasabı" Başbakan Netanyahu'nun geleceği, Gazze savaşıyla birlikte Likud Partisinden bakanlar ve milletvekilleri arasında da tartışılmaya başlandı.
GÜVEN OYU ÇEKİLEBİLİR
Likud üyesi bakanlar ve milletvekillerinin, Netanyahu'dan güvenoyunu çekerek başbakanlıktan düşürmeyi ve yeni bir liderle yola devam etmeyi görüştüğü aktarıldı.
Ayrıca bu konunun muhalefet liderleri tarafından da istişare edilmeye başlanmasının durumun ciddiyetini gösterdiğine işaret edildi.
KOLTUKLAR TEHLİKEDE
Likud milletvekillerinin neden böyle bir tutum içine girdiğine de değinilen haberde, Netanyahu'nun partinin başında kalması ve gelecek seçimlerde hezimete uğraması durumunda söz konusu milletvekillerinin birçoğunun artık siyasi sistemin önemli bir parçası olamayacakları öngörüsüyle hareket ettiği kaydedildi.
HER AN NETANYAHU'NUN FİŞİ ÇEKİLEBİLİR
Haberde, dolayısıyla bir grup milletvekilinin Gazze'deki savaşın tamamlanmasının ardından güvenoyunu çekme yönünde adım atma olasılığını incelediği ifade edildi.
Böyle bir durumda hükümete, seçimlerde aday olmayacak, Likud içinden öne çıkan bir ismin başkanlık etmesinin beklendiği aktarılan haberde, Netanyahu'nun bu girişimi engellemek için yeterli zamanı olacağı için bu durum "karmaşık bir siyasi adım" olarak nitelendirildi.
İsrail'deki son kamuoyu yoklamaları, Netanyahu ve lideri olduğu Likud Partisinin güç kaybettiğini, buna karşılık Ulusal Birlik Partisi ve lideri Benny Gantz'ın yükselişte olduğunu gösteriyor.
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