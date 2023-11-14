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Başkan Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

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Giriş: 14.11.2023 15:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Ardından Başkan Erdoğan, Mehmed Zahid Kotku'nun kızı Hacer Muhterem Coşan'ın cenaze namazı için Eyüp Sultan Camii'ne gitti
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Başkan Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti
Başkan Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti
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