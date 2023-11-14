Başkan Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Ardından Başkan Erdoğan, Mehmed Zahid Kotku'nun kızı Hacer Muhterem Coşan'ın cenaze namazı için Eyüp Sultan Camii'ne gitti

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