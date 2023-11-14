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Mehmed Zahid Kotku'nun kızı Hacer Muhterem Coşan'a veda! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

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Giriş: 14.11.2023 16:22
Başkan Erdoğan, Eyüp Sultan Camii'nde Mehmed Zahid Kotku'nun kızı Hacer Muhterem Coşan'ın cenaze törenine katıldı.
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