Bebek katliamına akılalmaz kılıf! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan yeni yalan: "Çocuk odasından Hitler kitabı çıktı"
Gazze'de cami, okul, hastane, kilise ayırt etmeden bombadırman yapan katil İsrail, bir yandan da yalanlarla yaptığı katliama kılıf uydurmanın peşinde. Daha önce Hamas'ın "Kimyasal silah" ürettiğine dair asılsız bir iddia ortaya atan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog bu kez "Hitler" yalanıyla çocuk katliamına kılıf uydurma çabasına girdi.
İşgalci İsrail Filistin topraklarında büyük bir soykırıma imza atıyor.
İsrail dünya ile bağını kopardığı Gazze'de cami, okul, hastane, kilise ayırt etmeden vuruyor.
12 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
Söz konusu saldırılarda yarısından fazlası kadın ve çocuk olan 12 binden fazla Filistinli katledildi.
İsrail'in soykırımına ABD ve Batı ilk günden itibaren açık destek verirken İsrail de katliamlarına kılıf arıyor.
HERZOG'DAN SKANDAL SÖZLER
Daha önce Hamas'ın "Kimyasal silah" ürettiğine dair asılsız bir iddia ortaya atarak katliamı meşru göstermeye çalışan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog bu kez "Hitler" yalanıyla çocuk katliamına kılıf uydurma çabasına girdi.
"GAZZE'DE BİR ÇOCUK ODASINDA HİTLER'İN KAVGAM KİTABINI BULDUK"
Katliamcı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog İngiliz BBC'ye verdiği röportajda Nazi lideri Adolf Hitler'in "Kavgam" adlı kitabının Arapça tercümeli halini havaya kaldırarak kitabın Gazze'de bir çocuğun odasında bulunduğunu iddia etti.
Herzog, "Bu, Adolf Hitler'in Arapçaya çevrilmiş 'Mein Kampf' adlı kitabıdır. Bu, Holokost'a ve İkinci Dünya Savaşı'na yol açan kitaptır." dedi.
Kitabın birkaç gün önce ele geçirildiğini iddia eden Herzog, "Öldürülen bir Hamaslının üzerinde... Hamasa tarafından terörist faaliyetler için kullanılan üs haline gelen bir çocuk odasında bulundu" şeklinde akıllara zarar bir söylemde bulundu.
Katliama kılıf arayan Herzog skandalı şu sözlerle sürdürdü:
"Terörist notlar yazdı, bölümleri işaretledi ve Adolf Hitler'in Yahudilerden nefret etme, Yahudileri öldürme, Yahudileri nerede olurlarsa olsunlar yakıp katletme ideolojisini defalarca inceledi. Karşı karşıya olduğumuz gerçek savaş bu."
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