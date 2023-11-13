Bebek katliamına akılalmaz kılıf! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan yeni yalan: "Çocuk odasından Hitler kitabı çıktı"

Herzog, "Bu, Adolf Hitler'in Arapçaya çevrilmiş 'Mein Kampf' adlı kitabıdır. Bu, Holokost'a ve İkinci Dünya Savaşı'na yol açan kitaptır." dedi.

Kitabın birkaç gün önce ele geçirildiğini iddia eden Herzog, "Öldürülen bir Hamaslının üzerinde... Hamasa tarafından terörist faaliyetler için kullanılan üs haline gelen bir çocuk odasında bulundu" şeklinde akıllara zarar bir söylemde bulundu.

Katliama kılıf arayan Herzog skandalı şu sözlerle sürdürdü:

"Terörist notlar yazdı, bölümleri işaretledi ve Adolf Hitler'in Yahudilerden nefret etme, Yahudileri öldürme, Yahudileri nerede olurlarsa olsunlar yakıp katletme ideolojisini defalarca inceledi. Karşı karşıya olduğumuz gerçek savaş bu."