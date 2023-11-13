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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2023
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Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şehit olan polis memuru Lütfü Baykar'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Baykar, Maltepe ilçesindeki görevi sırasında hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.

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