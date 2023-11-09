İYİ Parti’de Meral Akşener’e yakın 2 isimle ipler kopabilir! Akşener’in “Banka hesaplarını inceletti” iddiası

AKŞENER: KAZIK ATAN HERKESİ BURADAN SİLECEĞİM

Akşener, CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzer şekilde parti içinde sırtından hançerlendiğini ima ederek, "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim." ifadelerini kullandı.