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İYİ Parti'de Meral Akşener’e yakın 2 isimle ipler kopabilir! Akşener’in “Banka hesaplarını inceletti” iddiası

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Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
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İYİ Parti’de Meral Akşener’e yakın 2 isimle ipler kopabilir! Akşener’in “Banka hesaplarını inceletti” iddiası

Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti’de her geçen gün yeni bir kaos yaşanıyor. 14-28 Mayıs’taki seçimlerde koalisyon masasını olaylı bir şekilde devirerek terk eden ve sonra da istemese de masaya geri dönen Akşener, edindiği tecrübe ile 31 Mart 2024’teki yerel seçimlere tek başına girme kararını aldı. Alınan kararlar ve yenilgi partiyi cadı kazanına çevirirken, parti içi muhalefetten kopuşlar başladı. Son olarak İYİ Parti'den istifa edep AK Parti'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ardından Akşener'e çok yakın 2 kritik ismin daha ayrılacağı konuşuluyor. Ayrıca o vekillerden birinin gizli gizli Akşener’in banka hesaplarını incelettiği de söylentiler arasında. İşte İP’te deprem etkisi yaratacak yeni gelişmelerin detayları…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin grup toplantısında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

AKŞENER: KAZIK ATAN HERKESİ BURADAN SİLECEĞİM

Akşener, CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzer şekilde parti içinde sırtından hançerlendiğini ima ederek, "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim." ifadelerini kullandı.

AKŞENER KİMLERİ KASTETTİ?

Akşener'in bu cümleyi, kısa bir süre öncesine kadar en yakınında bulunan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'a söylediği iddia edildi.

"AKŞENER'İN BANKA HESAPLARINI İNCELETTİ" İDDİASI

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Genel Başkan Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği, ayrıca belediyelerle de ticari ilişki kurduğu iddiaları gündemi sarstı.

Dikbayır'ın, banka hesaplarını incelettiğini duyan Akşener'in öfkesi konuşmasına yansırken, Dikbayır'ın partiden ayrılabileceği belirtiliyor.

POYRAZ, AKŞENER VE ÖZEL KALEMİ ALEYHİNDE KONUŞTU

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın ise, Genel Başkan Akşener'in arkasından olumsuz ifadeler kullandığı, özel kalemini de bazı çevrelerde eleştirdiği belirtiliyor.

AK PARTİ'YE GEÇEN NEBİOĞLU'NU MİLLETVEKİLİ YAPMAKLA DA SUÇLANIYOR

Poyraz'ın suçlandığı bir başka konu da, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nu partiye kazandırmak oldu.

"POYRAZ AYRILABİLİR"

Poyraz'ın da partiden ayrılabileceği kulislerde perde arkasından konuşuluyor.

AKŞENER'İN DANIŞMANI İDE'NİN GÖNDERİLMESİ DE TARTIŞMA KONUSU

Meral Akşener'in uzun süre danışmanlığını yapan Murat İde, geçen hafta aniden partiden gönderilmişti. İde'nin partiden gönderilmesi de bir başka tartışma konusu oldu.

İde'nin gönderilmesi kararının Akşener'e sorulmadan alındığı belirtiliyor.

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