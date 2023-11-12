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İsrail Suriye ve Lübnan’ı vurdu

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Giriş Tarihi: 12.11.2023
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İsrail Suriye ve Lübnan’ı vurdu

İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye ve Lübnan’da hava saldırısı düzenledi. Hava kuvvetleri, Suriye’deki saldırının Golan Tepeleri yönünden gelen saldırıya yanıt olarak düzenlendiğini; Lübnan’da ise Hizbullah’ın hedef alındığını duyurdu.

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