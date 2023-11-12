CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden halka büyük zorbalık! Köylüler darp edilerek salondan çıkarıldı

Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri alana dahil edildi. Köylüler alanı yuhalayarak "deştin çayı özgür akacak" sloganlarıyla alanı terk edip sonrasında yaptığı açıklamada, "Bizler Muğlalılar olarak, bundan sonraki süreçte hem Büyükşehir Belediye Meclis üyelerini hem de Menteşe Belediye Meclis üyelerini takip listemize alıyoruz. Meclis üyeleri üzerlerindeki sorumluğu kimseye atmamalı, herkes kendi vicdanını ve aklını kullanarak, Muğlalılara karşı sorumluluklarını yerine getirmelidir" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN