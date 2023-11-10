Son dakika: Durmuş Yılmaz İYİ Parti’den istifa etti
Son dakika... Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti'de istifa depremleri peş peşe geliyor. Son olarak Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz da İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı.
Meral Akşener'e isyan eden isimler İYİ Parti'den tek tek bağlarını koparıyor.
Son olarak Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
Yılmaz, paylaşımında, "İYİ Parti üyeliğimiz sonlandırdım. Bilginize" notunu düştü.
İYİ PARTİDEN İSTİFA EDEN HATİPOĞLU, AK PARTİ'YE KATILDI
İYİ Partiden istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, 7 Kasım 2023 AK Parti'ye katılmıştı.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezindeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi Hatipoğlu'na rozet takmıştı.
AKŞENER'İ BOMBALADI VE İSTİFAYI BASTI
Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak İYİ Partiden istifa ettiğini duyurmuştu.
İdris Nebi Hatipoğlu, açıklamasında, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum." demişti.
İYİ PARTİ'DE NELER OLUYOR?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Kasım 2023 Çarşamba günkü partisinin grup toplantısında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
AKŞENER: KAZIK ATAN HERKESİ BURADAN SİLECEĞİM
Akşener, CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzer şekilde parti içinde sırtından hançerlendiğini ima ederek, "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim." ifadelerini kullandı.
AKŞENER KİMLERİ KASTETTİ?
Akşener'in bu cümleyi, kısa bir süre öncesine kadar en yakınında bulunan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'a söylediği iddia edildi.
"AKŞENER'İN BANKA HESAPLARINI İNCELETTİ" İDDİASI
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, Genel Başkan Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği, ayrıca belediyelerle de ticari ilişki kurduğu iddiaları gündemi sarstı.
Dikbayır'ın, banka hesaplarını incelettiğini duyan Akşener'in öfkesi konuşmasına yansırken, Dikbayır'ın partiden ayrılabileceği belirtiliyor.
POYRAZ, AKŞENER VE ÖZEL KALEMİ ALEYHİNDE KONUŞTU
İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın ise, Genel Başkan Akşener'in arkasından olumsuz ifadeler kullandığı, özel kalemini de bazı çevrelerde eleştirdiği belirtiliyor.
AK PARTİ'YE GEÇEN NEBİOĞLU'NU MİLLETVEKİLİ YAPMAKLA DA SUÇLANIYOR
Poyraz'ın suçlandığı bir başka konu da, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nu partiye kazandırmak oldu.
"POYRAZ AYRILABİLİR"
Poyraz'ın da partiden ayrılabileceği kulislerde perde arkasından konuşuluyor.
AKŞENER'İN DANIŞMANI İDE'NİN GÖNDERİLMESİ DE TARTIŞMA KONUSU
Meral Akşener'in uzun süre danışmanlığını yapan Murat İde, geçen hafta aniden partiden gönderilmişti. İde'nin partiden gönderilmesi de bir başka tartışma konusu oldu.
İde'nin gönderilmesi kararının Akşener'e sorulmadan alındığı belirtiliyor.
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