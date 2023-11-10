Son dakika: Durmuş Yılmaz İYİ Parti’den istifa etti

AKŞENER'İ BOMBALADI VE İSTİFAYI BASTI



Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak İYİ Partiden istifa ettiğini duyurmuştu.

İdris Nebi Hatipoğlu, açıklamasında, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum." demişti.

İYİ PARTİ'DE NELER OLUYOR?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Kasım 2023 Çarşamba günkü partisinin grup toplantısında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.