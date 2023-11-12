CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin iş bilmezliği şehri plansız bıraktı

AVUKATLAR ENGELLENDİ, İFTİRA ATILDI, PROJELER MÜHÜRLENDİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi, söz konusu imar planındaki skandalın gün yüzüne çıkmasından sonra yaptığı açıklamada ise 1/25.000 Ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu bütününün iptaline yönelik herhangi bir dava açılmadığını ifade etti. Ayrıca, imar planındaki hukuksuzluğun üstüne giden avukatların ise Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından engellendiğini ileri sürüldü. Avukatların üzerlerine haksız suçlama ve itiraflar atıldığı iddia edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesinin hukuka aykırı imar planı yüzünden, kentte son yıllarda yapılan bazı projelerin mühürlendiği ortaya çıktı.

MUĞLA YATIRIMDAN MAHRUM KALACAK

Yönetmeliğe göre, imar planı değişikliğinin plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü ve sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayandırılarak yapılması gerektiği ifade edildi. Hukuka aykırı imar planları yüzünden kente yapılan yatırımların imar sıkıntısı çekeceği dile getirildi. Uzmanlar, skandalın ortaya çıkmasından sonra Muğla'nın en az 2 yıl daha plansız olacağını ifade etti.

MUĞLA AK BELEDİYECİLİK İLE BULUŞACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Üyesi mimar Haluk Laçin, komisyonlarda ve mecliste sürekli uyardık ama beceriksizliklerini revizyon ile örtme çabasında olduklarını belirterek, "Plansız bırakılan dünya cenneti Muğla CHP zihniyetinin beceriksizliğini önümüzdeki yerel seçimlerde aşarak AK Belediyecilik ile buluşturacağız. Muğla'da müteşebbisleri yatırımsız ve halkı yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.