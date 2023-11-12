CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin iş bilmezliği şehri plansız bıraktı
CHP'li belediyelerin iş bilmezliğine bir yenisi daha eklendi. Osman Gürün yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlanan imar planlarının tümünün ve daha sonrasındaki revizyonların hukuka aykırı olduğu ortaya çıktı. Tüm Muğla'nın hukuken var olmayan imar planlarıyla yönetildiğinin gün yüzüne çıkmasından sonra bazı projeler mühürlendi. Muğla yatırımdan mahrum kaldı. Hukuksuzluğun üzerine giden avukatların ise engellenmeye çalışıldığı ileri sürüldü. İşte haberin detayları...
Muğla Büyükşehir Belediyesinin imar planı skandalı, Kavaklıdere ilçesinde gün yüzüne çıktı.
Kavaklıdere Bakırcılar Mahallesindeki taşınmazların maliki tarafından, 2017 yılında söz konusu alana ilişkin Muğla Büyükşehir Belediyesi Encümen kararlarının imar planlarının iptali istemiyle dava açıldı.
Muğla 1. İdare Mahkemesinde görülen davada yapılan incelemelerde, mevcut imar planlarının hukuka aykırı olduğu ortaya çıktı.
REVİZYON YAPTILAR
Muğla Büyükşehir Belediyesi, mahkemenin verdiği karara itiraz ederek istinafa taşıdı.
Büyükşehir, mahkeme sürecinde bilirkişi raporundan sonra imar planlarında, Bakanlıktan habersiz revizyon yaptığı öğrenildi. Büyükşehir, imar planı ölçeklerinin önemli olmadığını bölgenin nazım imar planının mevcut olduğu, iptal kararının gerekçesinin bu yönüyle hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılmasını istedi.
SKANDALIN BOYUTU ARTTI
Dava İzmir Bölge Adliye Mahkemesine taşındı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesince dava dosyası incelendi. Yapılan incelemede skandalın boyutu daha da arttı. Davaya konu taşınmazın da içinde bulunduğu alanın, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 29 Eylül 2015 tarihli kararında onaylanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planının bütününün, 2017 yılında Şehir Plancıları Odası tarafından açılan davada, Muğla 2. İdare Mahkemesinin kararıyla iptal edildiği ve temyiz edilmeksizin kesinleştiği ortaya çıktı.
İMAR PLANLARININ TÜMÜ HUKUKA AYKIRI
Belirtilen iptal kararı üzerine bölgenin 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunmayan bir alan haline geldiği ve tesis edildiği tarihten itibaren hukuki varlığının sona erdiği anlaşıldı. Ayrıca, söz konusu imar planının, yani hukuken var olmayan bir planda, revizyon yapılması ve değiştirilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. Yapılan başvuruların ise esasa ilişkin olarak reddi yolunda işlem tesis edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi. Mahkeme, Muğla Büyükşehir Belediyesinin, Muğla 1. İdare Mahkemesinin kararına yaptığı istinaf başvurusunu reddetti.
AVUKATLAR ENGELLENDİ, İFTİRA ATILDI, PROJELER MÜHÜRLENDİ
Muğla Büyükşehir Belediyesi, söz konusu imar planındaki skandalın gün yüzüne çıkmasından sonra yaptığı açıklamada ise 1/25.000 Ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu bütününün iptaline yönelik herhangi bir dava açılmadığını ifade etti. Ayrıca, imar planındaki hukuksuzluğun üstüne giden avukatların ise Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından engellendiğini ileri sürüldü. Avukatların üzerlerine haksız suçlama ve itiraflar atıldığı iddia edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesinin hukuka aykırı imar planı yüzünden, kentte son yıllarda yapılan bazı projelerin mühürlendiği ortaya çıktı.
MUĞLA YATIRIMDAN MAHRUM KALACAK
Yönetmeliğe göre, imar planı değişikliğinin plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü ve sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayandırılarak yapılması gerektiği ifade edildi. Hukuka aykırı imar planları yüzünden kente yapılan yatırımların imar sıkıntısı çekeceği dile getirildi. Uzmanlar, skandalın ortaya çıkmasından sonra Muğla'nın en az 2 yıl daha plansız olacağını ifade etti.
MUĞLA AK BELEDİYECİLİK İLE BULUŞACAK
Muğla Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Üyesi mimar Haluk Laçin, komisyonlarda ve mecliste sürekli uyardık ama beceriksizliklerini revizyon ile örtme çabasında olduklarını belirterek, "Plansız bırakılan dünya cenneti Muğla CHP zihniyetinin beceriksizliğini önümüzdeki yerel seçimlerde aşarak AK Belediyecilik ile buluşturacağız. Muğla'da müteşebbisleri yatırımsız ve halkı yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
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