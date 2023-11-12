CHP’li Tuncay Özkan ve Engin Özkoç’un asansör sefası! 5 yılda gelen servet

Meclis'te yetkiyi verirken belediyenin alacağı payı en üst seviye olan yüzde 10'dan yapılması şartı getirdik. Sözleşme yaptılar ancak sözleşmeyi Meclis'e göndermediler. Köşe bucak sözleşmeyi kaçırıyor. Şu anda dava açıldı ve yargılanıyorlar" dedi.

Karakaş, AND Asansör'ün yıllık 250-300 milyon, 5 yıllık sürede ise 1.5 milyar lira gibi devasa bir geliri yalnızca Esenyurt Belediyesi'nden elde ettiğini belirterek, "Bu durum CHP'li belediyelerde ilgili kişilerin zorla asansör bakımında tekelleştiğini gösteriyor. İstanbul'da CHP'li 14 belediye var. 5 yılda sadece İstanbul'daki CHP'li belediyelerden 25 milyar lira gibi akıl almaz bir gelir elde ediliyor.

Türkiye geneline bakıldığında gelirin büyüklüğünü düşünmek gerekiyor. Firmanın tek gideri ise asansörlerin denetimini yapan teknik ekip ve araç kiralama gideri, başka hiçbir gideri söz konusu değil. Ayrıca bu firma, denetim yaptığında örneğin arızalı bandrolü yapıştırıyor ve asansörün tamir edilmesi gerektiğini sorumlu kişilere bildiriyor.

Ancak kendi işaret ettiği asansör tamir firmasına yaptırılmasını belirtiyor. Böylece vatandaşlardan ve site yönetimlerinden piyasanın 3-4 katı gelir elde ediyor. Eğer AND'ın belirttiği firmaya tamir ettirilmezse bu kez farklı sorunlar gösterilerek asansörü kullanıma dahi kapatıyor. Eğer belirtilen tamir firmasına, gidilirse AND zaten ilçede tek yetkili firma olduğu için mavi bandrolü yapıştırıyor" diye konuştu.