CHP’de yeni A takımı belli oldu! Özgür Özel İmamoğlu gölgesinde! Yakın adamına kasayı teslim etti...

ÖZGÜR ÖZEL'İN A TAKIMI BELLİ OLDU

38. Kurultay'ın ardından Özgür Özel'in başkanlığında toplanan Parti Meclisi, ilk olarak kurultay değerlendirmesi yaptı ve MYK üyeleri belirlendi.

Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçiminin gerçekleştiği toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Turan Taşkın Özer Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Ayçe Akbek Şenay, YDK Başkan Yardımcısı, Deniz Çakır ise YDK Sekreteri olarak seçildi.