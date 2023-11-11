CHP'de yeni A takımı belli oldu! Özgür Özel İmamoğlu gölgesinde! Yakın adamına kasayı teslim etti...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu Özgür Özel'e kaptırırken CHP'de yeni A Takımı belirlendi. Yayınlanan listeyle birlikte Özgür Özel'in ciddi anlamda Ekrem İmamoğlu kontrolünde hareket ettiği görülürken İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Özgür Karabat'a partinin kasası verildi. Diğer yandan Özgür Özel, YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamayan Selin Sayek Böke'yi CHP Genel Sekreteri yaptı. İşte detaylar...
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır oturduğu Genel Başkanlık koltuğunu Ekrem İmamoğlu'nun "tavşan" adayı Özgür Özel'e kaptırdı.
İMAMOĞLU DEVREDE! KASANIN BAŞINA KENDİ ADAMINI GETİRDİ
Seçimin ardından Özgür Özel'i sıkı markaja alan "lider benim" pozu veren ve "köşe"lerle sıkıştıran İmamoğlu CHP'nin kasasının başına kendi adamını getirtti.
ÖZGÜR ÖZEL'İN A TAKIMI BELLİ OLDU
38. Kurultay'ın ardından Özgür Özel'in başkanlığında toplanan Parti Meclisi, ilk olarak kurultay değerlendirmesi yaptı ve MYK üyeleri belirlendi.
Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçiminin gerçekleştiği toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Turan Taşkın Özer Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Ayçe Akbek Şenay, YDK Başkan Yardımcısı, Deniz Çakır ise YDK Sekreteri olarak seçildi.
CHP'de ilk Parti Meclisi toplantısının ardından genel başkan yardımcılarının isimleri de belli oldu.
İşte CHP'nin A Takımı:
Genel Başkan Özgür Özel
Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek
Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarında Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat
Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi
Genel Sekreter Selin Sayek Böke
Parti Sözcüsü Deniz Yücel
SORAN OLURSA DEĞİŞTİK DERSİNİZ
Söz konusu isimler parti politikasında her hangi bir değişimin olmayacağının göstergesi olurken Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel üzerindeki etkisi de net bir şekilde görültü.
KASA İMAMOĞLU'NUN ADAMI ÖZGÜR KARABAT'TA
Partinin kasasına bakan Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat oldu.
İmamoğlu'nun Karabat ile yakın ilişkisi biliniyor. Öyle ki İmamoğlu İstanbul'da İETT bakım ve onarımını içeren 4.1 milyar lira bedelli 9 ayrı ihaleyi Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu şirkete vermişti.
PYD/YPG'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEMİŞTİ
CHP Genel Sekreterliği görevine getirilen Selin Sayek Böke de dikkat çekiyor...
Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yine Genel Sekreterlik görevine bulunmuş ve PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini savunmuştu.
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