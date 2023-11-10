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Başkan Erdoğan'dan Almanya'ya kritik ziyaret! Günü belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2023 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
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Başkan Erdoğan’dan Almanya’ya kritik ziyaret! Günü belli oldu

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Kasım Cuma günü Almanya lideri Olaf Scholz ile görüşmek üzere Almanya'ya gidecek. Açıklama Almanya Hükümet Sözcüsü tarafından yapıldı.

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