Başkan Erdoğan baba ocağında! Rize’de toplu açılış töreni

ARDEŞEN-AYDER YAYLA YOLUNUN TEMELİ ATILACAK

Avcı, 5 yıldır üzerinde çalışılan Ayder Yolu Projesi'nin temelinin de törende atılacağının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Rize'nin, Karadeniz'in, Türkiye'nin önemli bir yol ağına kavuşabilmesi için uzun yıllar verdiğimiz mücadele sonunda Ayder Yolu'nun ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah pazar günü temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Ardeşen'den Ayder'e kadar takriben 40 kilometre uzunluğunda çok daha nitelikli bir yola bölgeyi kavuşturmuş olacağız"

Rize'nin çok değerli yatırımlar aldığına dikkati çeken Avcı, Şehir Hastanesi dolgu çalışmalarının tamamlandığını, üstyapı çalışmalarında ise ihale sürecinin sonuna gelindiğini aktardı.

Avcı, Şehir Hastanesi için 150 dönümlük alanın yeterli olduğunu ancak gelecek yıllarda büyütülme ihtimalini düşünerek dolgu alanın 350 dönüm olarak gerçekleştirildiği vurguladı.

Rize'nin gelişmeye devam ettiğini belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Sahilde Millet Bahçesi 600 dönümü kaplayacak. Rize'de sosyal alan anlamında büyük açığı gideriyoruz. Belediye Bloklarımızı dönüştürerek adeta bir açık alışveriş merkezi planlaması ortaya koyduk. Hemen karşısında 600 dönüm, insanların aileleri ile vakit geçirebileceği sosyal alan inşa ediyoruz. Rize'yi geliştirmeye, dönüştürmeye devam edeceğiz"

Avcı, herkesi 5 Kasım'da gerçekleştirilecek toplu açılış törenine davet etti.