AK Partili Ali İhsan Yavuz duyurdu: Bağışlar Gazze'ye gidecek

AK Parti Genel Başkanvekilleri ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, partideki yerel seçim adaylığı sürecine dair canlı yayında açıklamalarda bulundu. Terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamlarını kınayan Yavuz, "Bundan sonraki seçimlerde de dijital süreçleri devreye alıp çevreye katkı sağlamak istiyoruz. Bağışlar Gazze'ye gitsin istedik. Bütün teşkilat mensuplarımız ve aday adayı kardeşlerimizle katkı sağlamak istedik." dedi. AK Parti'de "dijital" devrim ile ilgili bilgi de veren Yavuz, "Bu dijital sistem sayesinde başkasının yerine oy kullanmayı neredeyse minimize ediyoruz. Geçersiz oy yok denecek kadar az. Aday başvurularının dijital ortamda alınmasına bugün başladık. 3 ton kağıt israfının önüne geçeceğiz. 19 Kasım'daki dijital temayül yoklamasında da 3 ton kağıt israfı önlenecek. İtiraz ve şikayetler de dijital olarak alınacak." şeklinde konuştu.