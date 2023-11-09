Başkan Erdoğan’dan Taşkent Kongre Merkezi’nde İslam dünyasına kritik çağrı: Müslümanlar birliğini güçlendirmeli

Küresel sınamalarla karşı karşıya olduğumuz dönemden geçiyoruz. Koronavirüsün açtığı yaralar henüz kapanmadı. Rusya Ukrayna savaşının yıkıcı sonuçları ile yüzleştik. Filistin topraklarındaki çatışmalar hepimizin yüreğini dağladı. Saldırıda 34. günü geride bıraktık. Acımasızca öldürülen kişilerin yüzde 73'ü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyorlar. Çocukları dahi katleden fanatizm ile karşı karşıyayoız. Batılı ülkeler katliamı uzaktan seyrediyor. Bırakın eleştiriyi ateşkes çağrısı yapamayacak kadar acziyet içindeler. Kuranı yakanlara göz yumanlar Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar. 7 Ekim'den bu yana gördüğümüz iki yüzlülük örneklerini artırmak mümkündür.

Çatışmaların engellenmesi için diplomatik girişimlerini sürdürüyoruz. Bugüne kadar 230 tonu aşan 10 uçak dolusu insani yardım malzemelerimizi sevk ettik. 2 Sivil insani yardım gemimizin gönderilmesi için hazırlıklarımız devam ediyor. 15 Kasım'da devlet ve hükümet başkanları eşlerinin katılımı ile toplantı gerçekleşecek. Gazzeli masumların acısının dindirilmesi için güçlü bir duruş sergilenecek. Sesimizin yükseltilmesi çok mühim.

Paris'te 25 kişi öldürüldüğünde dünya liderleri birlikte yürüdü, 10 bin insan öldürüldü dünya sessiz. Çocuk ve kadın... Bunları her gün televizyonlarda izliyoruz. Burada teşkilatı olarak hep birlikte sesimizi bugün yükseltmeyeceksek ne zaman yükselteceğiz.

Daha şeffaf daha adil ekonomi sistemine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduk. İnsan odaklı girişimlerimizi sürdürüyoruz. 500 milyon nüfusu ile teşkılat bu açıdan şüphesiz önemli konuma sahip. Üyelerin birbiri ile ticaretinin 85 milyar dolara tekabül etmesi düşündürücü. Bu rakam bize yakışmıyor. 100 milyara çıkarılması için gayretimizi artırmalıyız. 20 yıldır hayata geçirilemeyen teşkılatı ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymalıyız. Ekobank'ın tüm üyelerin katılımı ile faal hale getirilmesi bu maksada hizmet edecek.

Erzurum'un 2025 yılı turizm başkenti seçilmesi için verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum.

TANAP başta olmak üzere enerji yatırımları ile bölgemizin enerji güvenliğine katkılarda bulunuyoruz. Teşkılatın üyeleri olarak adımlarımızla bu alanda daha fazla rol alabiliriz. Birlikten kuvvet doğar. Yenilenebilir enerji gibi temiz enerji ilçin yatırımlarımızı artırmamız faydalı olacak. Bakü'de kurulacak teşkılat temiz enerji şartını imzalamaya davet ediyorum. Hepimizin üzerine düşeni yapması lazım. Eşimin öncülüğünde 2017'de sıfır atık ahreketini başlattık.

Doğu Batı orta koridoru değeri daha fazla artmıştır. Geliştirmek için gayretle hareket etmeliyiz. Saflarımızı sıkıştırmalıyız.

Karabağ'da 30 yılı aşkın işgalin sona ermesi ile bölgede barışa bir adım daha yaklaştık. Ermenistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi süreci kolaylaştıracak. Ulaştırma hatlarının tesis edilmesi de stratejik öneme sahip.

Depremle sarsılan Afgan halkına yardımlarımızı sürdürüyoruz. 510 tonluk gıda yardımı taşıyan trenimiz yola çıktı. Bundan sonra da zor zamanlarında yanlarında olacağız.

Teşkilatın gözlemci üyesi olan KKTC'nin Ersin Tatar tarafından temsil edilmesi önemli bir mesajdır. Teşkılat üyeleri olarak haksız şekilde baskı altında tutulan KKTC'nin sesini duyurmak hepimizin sorumluluğdur. KKTC ile ilişkilerin geliştirilmesi çağrımı tekrarlıyorum