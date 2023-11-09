Son dakika: İstanbul'da PKK'ya yardım eden 4 örgüt mensubu yakalandı
Son dakika haberleri | İstanbul'da, terör örgütü PKK üyelerine yardımcı olduğu belirlenen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların adresinde yapılan aramalarda dijital materyaller ile yasaklı yayınlar ele geçirildi. İşte detaylar...
Son dakika... İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortak çalışma yürüttü.
TERÖRİSTLERE DESTEK VEREN HAİNLERE OPERASYON
Ekipler, çalışmalarında, terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG sorumlularıyla irtibatlı olan, örgüt mensuplarının metropollerdeki eylem arayışları kapsamında barınma, saklanmalarına yardımcı olan, Avrupa'daki PKK/KCK'lı şüphelilerle irtibatlı olan, örgüt mensuplarına para aktarımı ile yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçiş yapacak örgüt mensuplarına yardımcı olan şüphelilerin kentte olduğunu belirledi.
YAKALANDILAR
Adres ve kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
ELE GEÇİRİLENLER
Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ile yasaklı yayınlar ele geçirildi.
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