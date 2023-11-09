Son dakika: Bakan Fahrettin Koca 10 acil durum hastanesi için tarih verdi! 3 ile şehir hastanesi geliyor...
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 acil durum hastanesi için tarih vererek, "Bununla birlikte Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş illerimizde de şehir hastaneleri yapmak için proje çalışmalarına başladık." dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşmeleri gerçekleşti.
AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda, Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Anonim Şirketinin bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları da görüşüldü.
BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin sunum yaptı.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ADIMLAR
Burada konuşan Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın koşullarını iyileştirmek, özlük haklarını düzenlemek, yaşadıkları sorunları çözmek için toplamına Beyaz Reform dediğimiz önemli değişimlere gittik. 'Beyaz Reform'la atılan adımlar sağlık sisteminde önemli iyileşmelere yol açacak adımlardır." dedi.
ATAMALAR
Koca "Yapılan düzenlemeler sayesinde Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları artık daha cazip bulunduğu için 8 bin 855 hekimimiz açıktan atamayla kamuya döndü." açıklamasını yaptı.
Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, "32 bin ilave tıbbi sekreter istihdamı ile hekimlerin hastalarına daha fazla ve daha nitelikli zaman ayırmalarını sağladık." şeklinde konuştu.
MÜJDELİ HABERLERİ VERDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 acil durum hastanesi için tarih vererek ve 3 ile daha şehir hastanesi yapılacağını ifade etti.
Bakan Koca, "Hatay- Antakya, Erzin, Altınözü, Payas, Gaziantep-Oğuzeli, Nurdağı, Kahramanmaraş-Merkez, Nurhak, Türkoğlu ve Adıyaman Çelikhan'da toplam 1.588 yatak kapasitesine sahip 10 acil durum hastanelerimizle Mart 2024 tarihi itibarıyla vatandaşlarımıza hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş illerimizde de şehir hastaneleri yapmak için proje çalışmalarına başladık." dedi.
KANSER HASTASI GAZZELİ ÇOCUKLAR TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İsrail Sağlık Bakanı İle görüştük. tedavisi yarım kalan kanser hastası çocuklar başta olmak üzere hastaların Mısır'a ambulanslarla taşınması ve oradan uçak ambulanslarla Türkiye'ye getirilerek tedavi edilmesi için hazır beklediğimizi ifade ettim. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye'ye getireceğiz" dedi.
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