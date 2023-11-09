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Gazze'ye sağlık gemisi İzmir'den yola çıkacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2023
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Gazze’ye sağlık gemisi İzmir’den yola çıkacak

Türkiye'den Gazze'ye gönderilecek sağlık malzemelerini taşıyacak geminin, bu akşam İzmir'den yola çıkması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Şükrü Yorulmaz "Öncelikle 8 sahra hastanesi kurulması planlanıyor ama envanterimizde yedek malzeme de var. Sayıyı arttırabiliyoruz"

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