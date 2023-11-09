FETÖ’nün sözde “askeri mahrem imamı” İstanbul’da yakalandı
İstanbul Sancaktepe’de Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminden bu yana firari olarak aranan örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndan sorumlu sözde “askeri mahrem imamı”, sahte kimlikle yakalandı. Örgüt içinde “İhsan” ve “Ahmet” kod adlarını kullanan hücre sorumlusunun, sık sık kullandığı ByLock uygulamasını bazı örgüt mensuplarına da yüklediği öğrenildi. İşte kritik operasyona dair detaylar…
SON DAKİKA | Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yıllardır firari olarak aranan FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığındaki görevli askerlerden sorumlu 'askeri mahrem imamı' Can U.'nun izini sürdü.
İKİ KOD İSİM KULLANDI
Güvenlik birimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hakkında 7 yıldır yakalama kararı bulunan hücre sorumlusunun, FETÖ saflarındaki kimi faaliyetlerde "İhsan", kimi örgütsel eylemlerde ise "Ahmet" kod adlarını kullandığını tespit etti.
KAYITSIZ ADRESLERDE SAKLANDI
Hücre sorumlusunun örgütsel faaliyetlerine aktif halde devam ettiğini belirleyen emniyet güçleri, zanlının İstanbul'da olduğunu ve sık sık yer değiştirdiğini tespit etti. İzine İstanbul'da ulaşılan FETÖ imamının, kayıtsız adreslerde saklandığı ve yakalanmamak için çoğu zaman eşkal değiştirdiği anlaşıldı. Asıl mesleği öğretmenlik olan 'askeri mahrem imam'ın, sahte kimlik kartıyla dolaştığını öğrenen polis, hücre sorumlusunun kullandığı araç gereçlerin polisiye soruşturmalardan geçmemiş kişiler üzerine kayıtlı olduğunu belirledi.
SON ADRESİ SANCAKTEPE'Yİ İŞARET ETTİ
Önceki operasyonlarda yakalanan FETÖ üyesi 30'u aşkın şüphelinin 'tanık' ifadelerinde adı sıkça geçen hücre sorumlusunun son kullandığı adresi tespit eden İstanbul Emniyeti, operasyon için düğmeye bastı. Kripto haberleşme programı Bylock'u yoğun olarak kullandığı açıklanan Can U., Sancaktepe ilçesinde bir sitede yalnız yaşadığı daireye yapılan baskınla yakalandı.
TAKİBE TAKILMAMAK İÇİN OPERASYONEL HATLAR KULLANDI
Örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki askeri yapılanmasındaki örgütlenmeyi yöneten ve bu yapı içinde çifte kod isim kullanan zanlının, FETÖ fertlerinin kullandığı gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu aktarılırken, söz konusu uygulamayı diğer örgüt mensuplarına da yüklediği öğrenildi. Zanlının ayrıca takibe takılmamak için örgüt içerisinde "Mahrem İmam" olarak faaliyet gösteren diğer FETÖ'cü kişilerin sıkça başvurduğu operasyonel hat olarak tabir edilen iletişim yöntemlerini kullandığı öğrenildi.
Zanlının 2016'daki hain darbe girişimi sırasındaki rolü ve görevi hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmazken, söz konusu tarihlerde KHK ile ihraç edilen Can U., polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
7 YIL HER YERDE ARANDI
edi yıl boyunca her yerde aranan 'askeri mahrem imam', polisteki sorgusunun tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Hücre sorumlusunun, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçundan tutuklandığı ve cezaevine konulduğu öğrenildi.
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