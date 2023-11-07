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Haberler Galeri FETÖ parlattı CHP'de yükselişe geçti! Özgür Özel'in Pensilvanya bağlantısı örgüt üyelerinin ifadesine yansıdı

FETÖ parlattı CHP'de yükselişe geçti! Özgür Özel'in Pensilvanya bağlantısı örgüt üyelerinin ifadesine yansıdı

CHP'nin Genel Başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'in geçmişteki FETÖ bağı da yeniden gündeme geldi. Kızını FETÖ'nün eğitim üssü olarak bilinen Yamanlar Koleji'ne gönderen Özel'in FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde de ön plana çıkarıldığı görüldü.

Giriş Tarihi: 07.11.2023 09:10
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FETÖ parlattı CHP’de yükselişe geçti! Özgür Özel’in Pensilvanya bağlantısı örgüt üyelerinin ifadesine yansıdı

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olmasının ardından FETÖ ile irtibatına yönelik ifadeler de bir kez daha gündeme geldi. Özgür Özel'in, Manisa'da eczacılık yaptığı dönemden milletvekili olma sürecine kadar FETÖ tarafından parlatıldığı, FETÖ'cü isimlerin ifadelerine yansımıştı.

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FETÖ parlattı CHP’de yükselişe geçti! Özgür Özel’in Pensilvanya bağlantısı örgüt üyelerinin ifadesine yansıdı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren bir isim, örgütün özel yetiştirdiği isimlerin eğitimine dair önemli bilgiler vermiş, bu kapsamda Özgür Özel'in de 2007'den itibaren örgüt tarafından desteklenmeye başlandığını belirtmişti.

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FETÖ parlattı CHP’de yükselişe geçti! Özgür Özel’in Pensilvanya bağlantısı örgüt üyelerinin ifadesine yansıdı

Özel'in, kızının da FETÖ'nün eğitim üssü Yamanlar Koleji'nde okuduğu ve girdiği yarışmadan kazandığı ödülü de babasının elinden aldığı FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinde yer aldı.

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FETÖ parlattı CHP’de yükselişe geçti! Özgür Özel’in Pensilvanya bağlantısı örgüt üyelerinin ifadesine yansıdı

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren FETÖ'cü Enis Uludemir, FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimleri eğitimine dair önemli bilgiler verdi.

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FETÖ parlattı CHP’de yükselişe geçti! Özgür Özel’in Pensilvanya bağlantısı örgüt üyelerinin ifadesine yansıdı

Uludemir ifadesinde, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da FETÖ/PDY örgütünün faaliyet gösterdiğini, özellikle Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını kaydetti.