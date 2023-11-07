FETÖ parlattı CHP’de yükselişe geçti! Özgür Özel’in Pensilvanya bağlantısı örgüt üyelerinin ifadesine yansıdı

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olmasının ardından FETÖ ile irtibatına yönelik ifadeler de bir kez daha gündeme geldi. Özgür Özel'in, Manisa'da eczacılık yaptığı dönemden milletvekili olma sürecine kadar FETÖ tarafından parlatıldığı, FETÖ'cü isimlerin ifadelerine yansımıştı.