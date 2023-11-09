09 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB'nin Türkiye raporuna sert tepki

Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB'nin Türkiye raporuna sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
ABONE OL
Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten AB’nin Türkiye raporuna sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2023 yılı Türkiye raporuna tepki göstererek, "Bu rapor kapsamında Türkiye’nin Filistin’de yaşanan İsrail katliamına karşı duruşunun AB’yle tamamen uyumsuz olduğunun vurgulanması, AB için utanç vericidir. Türkiye’nin bu şekilde kayda geçmesini Avrupa ve tüm dünya halkları takdirle karşılayacaktır” dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA