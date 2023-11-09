MSB son verileri açıkladı: Son bir haftada 33 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

"GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI 13 KASIM'DA YAPILACAK"



Aktürk, TSK'nın bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılarda bulunmaya devam ettiğini belirterek, şöyle dedi:

"Yunanistan ile ikili ilişkilerimizde yakaladığımız pozitif gündemin sürdürülmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için çabalarımız devam etmektedir. Bu doğrultuda, Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki 4'üncü tur Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, 13 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da icra edilecektir. Ayrıca, öz topraklarını kahramanca bir mücadele ile işgalden kurtaran can Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü ile 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü kutluyor; Azerbaycan ile 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz. Türkiye olarak Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyor, İsrail'in uyguladığı mezalimin kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. İsrail'in sivil nüfusa dikkat etmemesi, Gazze'deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve toplu cezalandırma yolunu tercih etmesi çok ciddi bir endişe kaynağıdır."Aktürk ayrıca, Filistin meselesinin adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgede kalıcı bir barışın mümkün olmayacağına dikkat çekti.