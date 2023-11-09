09 Kasım 2023, Perşembe
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FETÖ’nün sözde “askeri mahrem imamı” İstanbul’da yakalandı
İstanbul Sancaktepe’de Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminden bu yana firari olarak aranan örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndan sorumlu sözde “askeri mahrem imamı”, sahte kimlikle yakalandı. Örgüt içinde “İhsan” ve “Ahmet” kod adlarını kullanan hücre sorumlusunun, sık sık kullandığı ByLock uygulamasını bazı örgüt mensuplarına da yüklediği öğrenildi. İşte kritik operasyona dair detaylar…