Özgür Özel’i CHP’nin başına getiren 50 milyon dolar! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan bomba açıklamalar: Bu iddialar siyaseti sarsar

CHP'NİN DİLAN POLAT'I KİM, MASAK HAREKETE GEÇECEK Mİ?

Tüm bunlar yaşanırken gazeteci Turgay Güler bugünkü köşe yazısında, CHP'li Tolga Erdoğan'ın gündeme getirdiği Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Laleli'deki döviz buralarını açtırıp CHP kurultayında delegeleri 50 milyon dolar para ile manipüle etmesine yönelik iddiaları kaleme aldı.

Güler, "Dilan Polat 'Engin, bir takipçim ev alacakmış 600 bin gönder' demiş ve MASAK'ından, savcısına, mali şubesine tüm kurumlar harekete geçmişti" dedi ve şu soruları yöneltti;

Peki, CHP'nin Dilan Polat'ı kim? 'Özgür Özel' e genel başkanlık koltuğu alacağız bir buçuk milyar gönder' diyen kim? Daha da önemlisi 'gönderen' kim?