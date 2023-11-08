Özgür Özel'i CHP’nin başına getiren 50 milyon dolar! CHP'li Tolgahan Erdoğan'dan bomba açıklamalar: Bu iddialar siyaseti sarsar
CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası kurultayda Özgür Özel'in genel başkan olarak seçilmesiyle birlikte sona erdi. Ancak, kurultay sürecine yaşananlar CHP içinde dönen dolapları gözler önüne serdi. CHP'li Tolgahan Erdoğan, Laleli'deki 4 döviz bürosunun açtırılarak CHP kurultayına yaklaşık 50 milyon dolar aktarıldığını ifade etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı işaret eden Tolgahan Erdoğan, "Bu iddiayı yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum" cümlesini kurdu. CHP’li ismin sözleri kurultay ardından “CHP’de iç hesaplaşma başladı, Kemalciler intikam alıyor” yorumlarını neden oldu. Diğer yandan "CHP'nin Dilan Polat'ı kim? 'Özgür Özel' e genel başkanlık koltuğu alacağız bir buçuk milyar gönder' diyen kim? Daha da önemlisi 'gönderen' kim?" sorularını akıllara getirdi. İşte detaylar...
CHP'de tarihinin en karmaşık sürecinden geçiyor.
Değişim ayağına süreç başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "tavşan" adayı Özgür Özel kongredeki seçimle genel başkan oldu.
Kavga gürültü eşliğinde kurultay süreci sonrası 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu iktidarı resmen bitti.
BAY BAY KEMAL TARİHE GEÇTİ
Böylelikle Kılıçdaroğlu, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçti.
KILIÇDAROĞLU'NA HANÇER ÜSTÜNE HANÇER
CHP'nin devrik genel başkanı Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel tarafından uğradığı ihaneti "Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin! Vefalı olacaksın" ifadeleri ile paylaşmıştı.
Kurultay sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, ilk tur sonuçları sonrası Ekrem İmamoğlu'na çekilmek istediğini söylediğini ancak İmamoğlu'nun bunun üzerinden "Ben söyledim çekildi" algısı yaydığını dile getirdi.
KILIÇDAROĞLU: ÇOK AĞRIMA GİTTİ
Ekremci hesaplardan "Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor" şeklinde paylaşılan tweetlere tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Çok ağrıma gitti" dedi.
BOMBA İDDİA
CHP'de bu kaotik süreç devam ederken İmamoğlu'nun adayı Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kavgalı kurultay hakkında gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı
1.5 MİLYAR TL'LİK CHP KOLTUĞU
Özgür Özel'in oturduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğu için İmamoğlu ve ekibi eliyle CHP delegelerine tamı tamına bir buçuk milyar lira dağıtıldığı öne sürüldü.
İddiayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Tolgahan Erdoğan gündeme getirdi. Erdoğan, pazar günü Laleli'de kapalı olan dört döviz bürosunun bir belediye başkanının talimatı ile açtırıldığını söyledi.
O ismin Ekrem İmamoğlu'nun has adamı CHP Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık olduğu konuşuluyor.
CHP'li Tolgahan Erdoğan'ın iddiasına göre kurultayın olduğu 5 Kasım pazar günü 'Vito' model turizm araçlarıyla Laleli'den Ankara'ya 1 buçuk milyar lira değerinde milyonlarca dolar taşındı. Erdoğan, "Bu iddiayi yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum" diyerek açıklamasının arkasında durdu.
İŞTE İDDİAYA KONU ALAN O DÖVİZ BÜROLARI
Taç Döviz -Ats Gold - Karadeniz Döviz- Servet Döviz
CHP'li Tolgahan Erdoğan'ın İmamoğlu'nun delegeleri parayla manipüle ettiğini söylediği paylaşımı şu şekilde;
"BU İDDİALAR SİYASETİ SARSAR"
Sayın Şaban Sevinç'e soruyorum. Para iddialarına kızıyorsunuz peki soruyorum.
Dün pazar günü Laleli Aksarayda kapalı olan 4 Döviz Bürosu (Taç Döviz -Ats Gold - Karadeniz Döviz- Servet Döviz) hangi Belediye Başkanının talimatı ile açtırıldı?
Sabahtan öğlen sonrasına kadar Uber Vito araçlarla toplam 1.500.000.000 ₺ para neden ve nereye gitti?
Bu iddiayi yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum.
Olayın özü şudur;
Laleli Aksaray bölgesi özellikle bilenler bilir kayıt dışı paranın temizlendiği yerlerdir.
ÇIKAN PARA YAKLAŞIK 50 MİLYON DOLAR
Genellikle Döviz Büroları emanetçidir. Paralar burada dolaşıma sokulur. İhtiyaci olduğunda para sahibi çeker. Bu iddiada ki parada emanet paradır ve tabii ki boyut olarak dolar olarak çıkmak zorundadır. Çünkü bahsettiğiniz gibi boyut ve taşıması zordur. Burada parayı TL olarak yazmamda ki sebep paranın büyüklüğünü vurgulamaktır. Yoksa çıkan para yaklaşık 50 milyon dolar.
CHP'NİN DİLAN POLAT'I KİM, MASAK HAREKETE GEÇECEK Mİ?
Tüm bunlar yaşanırken gazeteci Turgay Güler bugünkü köşe yazısında, CHP'li Tolga Erdoğan'ın gündeme getirdiği Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Laleli'deki döviz buralarını açtırıp CHP kurultayında delegeleri 50 milyon dolar para ile manipüle etmesine yönelik iddiaları kaleme aldı.
Güler, "Dilan Polat 'Engin, bir takipçim ev alacakmış 600 bin gönder' demiş ve MASAK'ından, savcısına, mali şubesine tüm kurumlar harekete geçmişti" dedi ve şu soruları yöneltti;
Peki, CHP'nin Dilan Polat'ı kim? 'Özgür Özel' e genel başkanlık koltuğu alacağız bir buçuk milyar gönder' diyen kim? Daha da önemlisi 'gönderen' kim?
MASAK, savcı ve mali şube üçlüsü bu iddia karşısında ne yapacak?
Söz konusu döviz bürolarının kendilerine ait güvenlik kameralarına el konulacak mı?
O görüntüler silinmeden ele geçirilebilecek mi?
MOBESE ve çevredeki diğer kameralar incelenecek mi?
28 MAYIS'TAN 5 KASIM'A İMAMOĞLU'NUN ENTRİKALI 'DEĞİŞİM' MESAİSİ
Ekrem İmamoğlu'nun kongre ve kurultay sürecinde İBB bütçesiyle Özgür Özel lehine delege avına çıkması herkesin malumu.
Kılıçdaroğlu koltuktan insin diye paralar dağıtan İmamoğlu, bu süreçte binbir entrikaya imza attı. Her mikrofonu eline aldığında 'değişim' çığırtkanlığı yaptı. Zoom cuntasına kalkıştı, alternatif olağanüstü kurultay planı ile Kılıçdaroğlu'nu devirmek istedi.
Siyasi emelleri uğruna il il gezen İmamoğlu, kongre ve kurultay süreci öncesi delegeleri binbir vaatle 'değişim' safına çekmek istedi.
Kurultaya da delege pazarlıkları damga vurdu. Delege oylarının Özgür Özel lehine lüks telefon ve nakit parayla satın aldığı öne sürüldü.
Tam da bu noktada CHP delegelerinin lüks telefon ve nakit parayla manipüle edilmesinin gün yüzüne çıkması "Laleli'de döviz bürolarından CHP kurultayına Ekrem İmamoğlu eliyle 50 milyon dolar aktrarıldı" iddiasını da kuvvetlendiren bir unsur olarak kayıtlara geçti.
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