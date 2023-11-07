Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasında fark yok! Koalisyon ile ittifaka yeşil ışık yaktı | CHP’de eş başkanlık dönemi mi?

"İTTİFAKLAR SÜRECEK" MESAJI

İstanbul ve Ankara için, "Onları daha enine ve boyuna göre tartışmak lazım. Ama Meral hanımın nasıl yaklaşacağı çok önemli." diyen Özel, "Meral Hanım da uygun görürse… Basın üzerinden konuşmayı bırakacağız. Arkadaşlarımdan talepte bulunacağım." sözleriyle Akşener'e "İttifak yapalım" mesajı verdi.

İYİ PARTİ İLE CHP ARASINDA İTTİFAK UMUDU DOĞDU MU?

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi ise, Özgür Özel ile CHP'de açılan yeni sayfayı bugünkü köşe yazısında yorumladı.

Akşener'in "İttifak siyasetini reddediyoruz" sözlerini hatırlatan Selvi, İYİ Parti'nin seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldığını söyledi.

Selvi, "CHP'den bir ziyaret olursa, CHP'den yeni bir teklif gelirse bu değerlendirilir. Genel İdare Kurulumuza bunun gerekçeleri anlatılır. GİK'in vereceği karara göre hareket edilir." ifadelerine yer verdi.

CHP'DE "EŞ BAŞKANLIK" MI? ÖZEL Mİ İMAMOĞLU MU PARTON?

CHP'de bitmek bilmeyen koltuk kavgasına atıfta bulunan Selvi, "Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ilişkiyi kimi HEDEP'teki eşbaşkanlığa benzetiyor. Kimi bu ilişkiyi 'İmamoğlu ve Özgür Özel, CHP'de kritik kararları birlikte alacak' diye değerlendiriyor. 'Asıl patron Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ise onun emanetçisi' diyen de var." cümlelerine yer verdi.