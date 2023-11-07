Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu arasında fark yok! Koalisyon ile ittifaka yeşil ışık yaktı | CHP'de eş başkanlık dönemi mi?
SON DAKİKA |Geçtiğimiz hafta CHP’de gerçekleşen kurultayla 13 yıldır partinin koltuğuna yapışan Kemal Kılıçdaroğu, değişimcilerin “tavşan” adayı olarak adlandırılan Özgür Özel tarafından tahtından edildi. Görevine gelir gelmez basına peş peşe açıklamalarda bulunan Özel, CHP’nin kaderinin ortakları ve partililer tarafından sırtından bıçaklandığını söyleyen “Bay Bay Kemal” döneminden farksız olacağını gösterdi. Özel, 6'lı masa etrafında buluşan genel başkanlarla temaslarda bulunacağını ifade ederek, "Farklı farklı ittifaklar kurmak lazım." mesajını verdi. Meral Akşener'e de yerel seçimler için göz kırpan Özgür Özel, "Gerekli yerlerde ittifak olmasının hiçbir sakıncası yok." şeklinde konuştu. Diğer yandan paramparça olan CHP’de Özel ile İmamoğlu arasında “eşbaşkanlık” dönemi yaşanabileceği bildirildi. İşte detaylar...
SON DAKİKA | CHP'de 13 yıl süren Kemal Kılıçdaroğlu saltanatı 4-5 Kasım'da gerçekleşen tarihi kurultayla sona erdi.
Özgür Özel, ilk turda 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı.
CHP'DE ÖZEL DÖNEMİ BAŞLADI
Seçim ikinci tura kalınca Özgür Özel, oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu.
Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuğu kaptırdı.
CHP'DE DEĞİŞEN YOK! KOLTUK KAVGASI SÜRECEK…
Entrikalar dolu parti içi koltuk kavgası Özgür Özel'in Genel Başkan seçilmesi ile bir kez daha alevlendi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından "değişim" ayağı ile vatandaşa yutturulan söylemleri boşa çıkaracak gelişmeler şimdiden yaşanmaya başlandı.
Yıllardır Kılıçdaroğlu ile yol yürüyen ve parti yönetim mekanizmasında yer alan Özgür Özel'in "değişim" diyerek yola çıkmasına rağmen yine benzer politikaları sürdüreceği de anlaşıldı.
ÖZEL, TERÖR SEVİCİLERE SELAM ÇAKTI
Öyle ki, Özel kürsüye çıkarken HDPKK'lı "Kobani katili" Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam gönderdi.
ÖZEL DÖNEMİ BAY BAY KEMAL'DEN FARKSIZ!
Özel bununla da yetinmeyip Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 16'lı masa kurarım" dediği ittifaklara da yeşil ışık yakarak pazarlığını devam ettirdi.
ÖZEL'DEN "İTTİFAK" SÖZLERİ
Ekrem İmamoğlu ile yakınlığı bilinen CHP yandaşı Sözcü Yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel 6'lı masadaki liderlerin hepsiyle görüşeceğini ve farklı farklı ittifaklar kurmak gerektiğini ifade etti.
Özellikle İYİ Parti'ye mesaj gönderen Özel "Yerel seçimde ittifaklar olabilir" mesajını verdi.
ÖZEL: İTTİFAK SEÇİM YAKLAŞIRKEN KONUŞULUR!
"6'lı masa devam edecek mi?" sorusuna yanıt veren Özel "6'lı masadaki herkesle diyalog devam edecek." ifadelerine yer vererek "Masanın geçmiş seçime dair bir format" olduğunu hatırlatı.
Özel, "O Millet İttifakı'nın bileşenlerinin vermesi gereken bir karar. 'Fiilen bitti' diyen liderler var. Bütün liderle görüşeceğim. Millet İttifakı da denenmiş, başarılı olamadığımız bir model. Benim görüşüm yerel seçim için farklı farklı ittifaklar kurmak lazım. Her yerin kendi gerçekliğine göre… Genel seçimde ittifak için erken. Her partinin kimliği ile kendisini halka arz etmesi ve gücünü görmesi lazım. İttifak seçim yaklaşırken gerekirse konuşulur. Hedefim 50+1'i CHP'nin alması." dedi.
"GEREKLİ YERLERDE İTTİFAK OLMASININ HİÇBİR SAKINCASI YOK"
İyi Parti ile tutuşacağı at pazarlığının sinyalini veren Özgür Özel ittifak için görüşmek istediğini belirterek, "Meral Hanım da uygun görürse olabilir. Meral Hanımla geçmişten sıcak ilişkim var. Kendisine "Genel başkanım" dediğimde "Abla demen lazım" diyordu. Meral Hanımla görüşme imkanını önemli buluyorum. Uygun görürse bir büyük ittifaktan ziyade yerel örgütlerimizin sesini dinleyeceğimiz, gerekli yerlerde ittifak olmasının hiçbir sakıncası yok." dedi.
"İTTİFAKLAR SÜRECEK" MESAJI
İstanbul ve Ankara için, "Onları daha enine ve boyuna göre tartışmak lazım. Ama Meral hanımın nasıl yaklaşacağı çok önemli." diyen Özel, "Meral Hanım da uygun görürse… Basın üzerinden konuşmayı bırakacağız. Arkadaşlarımdan talepte bulunacağım." sözleriyle Akşener'e "İttifak yapalım" mesajı verdi.
İYİ PARTİ İLE CHP ARASINDA İTTİFAK UMUDU DOĞDU MU?
Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi ise, Özgür Özel ile CHP'de açılan yeni sayfayı bugünkü köşe yazısında yorumladı.
Akşener'in "İttifak siyasetini reddediyoruz" sözlerini hatırlatan Selvi, İYİ Parti'nin seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldığını söyledi.
Selvi, "CHP'den bir ziyaret olursa, CHP'den yeni bir teklif gelirse bu değerlendirilir. Genel İdare Kurulumuza bunun gerekçeleri anlatılır. GİK'in vereceği karara göre hareket edilir." ifadelerine yer verdi.
CHP'DE "EŞ BAŞKANLIK" MI? ÖZEL Mİ İMAMOĞLU MU PARTON?
CHP'de bitmek bilmeyen koltuk kavgasına atıfta bulunan Selvi, "Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ilişkiyi kimi HEDEP'teki eşbaşkanlığa benzetiyor. Kimi bu ilişkiyi 'İmamoğlu ve Özgür Özel, CHP'de kritik kararları birlikte alacak' diye değerlendiriyor. 'Asıl patron Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ise onun emanetçisi' diyen de var." cümlelerine yer verdi.
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