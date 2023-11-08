İBB'den PM'ye! CHP yönetimi 3’e bölündü | Ekrem İmamoğlu “İstanbul ekibi” inşa etti
CHP'de hafta sonu gerçekleştirilen kurultayda 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi resmen sona erdi. CHP'de yeni lider Özgür Özel olurken, PM seçimleri gündeme oturdu. İstanbul’dan 15 üyeyi PM’ye gönderen İmamoğlu, 60 üyeli Parti Meclisi’nde (PM) kendisine bir “İstanbul ekibi” inşa etti. Listedekilerin çoğunun ise İBB’de çalıştıkları ortaya çıktı.
CHP'de hem öncesi hem de sonrası ile gündeme oturan PM seçimleri, partide yeni bölünmelere sahne oldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e saatlerce baskı yaparak kendi tercihlerini anahtar listeye ekleten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 60 üyeli PM'de 15 kişilik bir "İstanbul ekibi" inşa etti.
Meclisin yüzde 25'ini ele geçiren İmamoğlu'nun yanı sıra, genel başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 8 partili de PM'ye girerek Özel'e darbe vurdu. Ortaya çıkan 3 başlı PM'nin ilk büyük krizde ne yöne sürükleneceği ise soru işaretlerine neden oldu.
İLK 3 SIRA İSTANBUL'UN
Kurultayın 2'nci günü gerçekleşen PM ve YDK seçimlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun baskısı damga vurdu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i kıskaca alarak anahtar listesine 20 İstanbul üyesi ekletmeyi başaran İmamoğlu, seçimlerden de istediğini alarak çıktı.
PM seçimleri sonucunda en fazla oyu alan ilk 3 partili, İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek, Özgür Karabat ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bedirhan Berk Doğru oldu. İstanbul'dan 15 üyeyi PM'ye gönderen seçim sonuçları, İmamoğlu'nun parti yönetimindeki gücünü daha da perçinledi.
ÖZEL, İSTANBUL VE MUHALİFLER...
İstanbul'dan 20 ismi anahtar listeye eklememek için saatlerce direnen ancak başarılı olamayan Özgür Özel ise diğer yandan 8 kişilik "muhalif grup" şoku ile sarsıldı.
Koltuğu kaybeden Kılıçdaroğlu'nun PM seçimlerine müdahale etmeme kararı sonrası devreye giren Oğuz Kaan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu ile çalışmalara başlayarak "Denge ve Denetleme" adında bir anahtar liste oluşturdu.
Salıcı, cinsiyet kotasına takılıp PM'ye giremese de listesindeki 8 isim meclise adını yazdırarak Özel'e ağır bir darbe indirdi. Seçimler sonucunda Özgür Özel grubu, İstanbul grubu ve muhalifleri kapsayan 3 farklı oluşum ortaya çıktı.
"ESKİ GENEL MERKEZCİLER" PM'DE
Genel başkanlık yarışında Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Mehmet Tüm, Koza Yardımcı, Saniye Barut, Semra Dinçer, Ali Haydar Hakverdi, Aylin Nazlıaka, Müslim Sarı ve Orhan Sarıbal, PM'de Özel'in listesini delen "eski genel merkezciler" oldu. Bağımsız aday olmasına rağmen meclise girmeyi başaran Deniz Yavuz Yılmaz da Özel'in listesini delen 9'uncu isim olarak dikkat çekti.
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