İBB’den PM’ye! CHP yönetimi 3’e bölündü | Ekrem İmamoğlu “İstanbul ekibi” inşa etti

CHP'de hem öncesi hem de sonrası ile gündeme oturan PM seçimleri, partide yeni bölünmelere sahne oldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e saatlerce baskı yaparak kendi tercihlerini anahtar listeye ekleten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 60 üyeli PM'de 15 kişilik bir "İstanbul ekibi" inşa etti.