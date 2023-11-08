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Aldatma CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in WhatsApp paylaşımıyla ortaya çıkmıştı! Gelininden rekor tazminat talebi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.11.2023 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
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Aldatma CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in WhatsApp paylaşımıyla ortaya çıkmıştı! Gelininden rekor tazminat talebi

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile eşi Zeynep Kerimoğlu'nun boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Böcek'in kendisini aldattığını iddia eden Kerimoğlu, rekor tazminat talep etti. Ayrılık sürecinde Muhittin Böcek gelininin gönderdiği mesajı yanlışlıkla paylaşmış, ardından hesabının hacklendiğini iddia etmişti.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçtiğimiz yıl 20 Mayıs tarihinde oğlu Gökhan Böcek ile evlenen gelini Zeynep K. eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.

100 MİLYON TL İSTEDİ
Antalya 5'inci Aile Mahkemesi'nde açılan duruşmaya taraflar gizlilik kararı aldırttı. Zeynep K. avukatı aracılığı ile Gökhan Böcek'ten 200 bin tedbir, 500 bin yoksulluk, 50 milyon manevi, 50 milyon maddi para talep etti.

Duruşmaya önümüzdeki günlerde devam edilecek.

GELİNİN MESAJINI YANLIŞLIKLA PAYLAŞMIŞTI
Süreç devam ederken Muhittin Böcek, gelininin kendisine gönderdiği sitem dolu mesajları, mesajlaşma uygulaması WhatsApp durumundan paylaşınca olanlar olmuştu.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçtiğimiz yıl oğlu Gökhan Böcek'e ile evlenen gelini, eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Süreç devam ederken Muhittin Böcek, gelinin kendisine gönderdiği sitem dolu mesajları, mesajlaşma uygulaması WhatsApp durumundan paylaşmıştı.

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