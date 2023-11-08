İsrail’i kim durduracak? Uluslararası hukuk ne zaman devreye girecek? Netanyahu tutuklanacak mı?

İşgalci İsrail kuvvetleri 10 bin tane tüfeği dağıttı. Bunları alan işgalci yerleşimciler Filistinlileri öldürüyor ve ellerinden toprakları zorla gasp ediyor. Savaş sadece Gazze'deği aynı zamanda Batı Şeria'da da var. Zaten bir avuç torakları var ve onlar da kontrolleri kendilerinde değil. Batı Şeria zaten tek bir parça değil ve giderek buradaki Filistin toprakları eriyor. Bunların arkasında İsrail polisi var ve Batı Şeria'da şu ana kadar 155'den fazla ölü var. Gazze'ye insani yardım kamyonunun girmesi için yalvar yakar durumlar ortaya çıkıyor. Durum bu kadar vahim. İnsani duraklama veya ateşkes ne demek işte durum bu kadar vahim. İsrail 192 üyesi olan BM'nin tesislerini bile vuruyor. Bu tesislerde herkesin her ülkenin parası var. Burada 97 BM çalışanı öldü. Bu savaş sapkınlık; hedefi, yarını yok.