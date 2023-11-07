Ekrem İmamoğlu’nun sinsi planı deşifre oldu! Özel’i Genel Başkan yaptı, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerine göz dikti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adayı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirdi. Her girdiği seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu’nun oğlum dediği İmamoğlu’nun Özgür Özel üzerinden başka hesaplarının olduğu ortaya çıktı. Özgür Özel’e yakın kurmaylardan biriyle görüştüğünü söyleyen Deniz Gürel, İmamoğlu’nun 2028 planıyla ilgili kulis bilgilerini paylaştı. Gürel, "Sayın Özel’in yakın kurmaylarından bir tanesi ile bir konuşma yaptım. Genel Başkan Özgür Özel’dir. İstanbul’u kazanacak Sayın İmamoğlu. İstanbul’u kazandıktan sonra da 2028’de bizim cumhurbaşkanı adayımızdır’ ifadelerini kullandı." dedi.
Her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntasına kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyince havlu atarak, rotayı yeniden İstanbul'a kırmıştı.
ÖZGÜR ÖZEL ÜZERİNDEKİ PLANI DEŞİFRE OLDU
İmamoğlu'nun zamanlaması manidar 'değişim' çıkışı "2028 planını dillendiriyor" yorumlarını da beraberinde getirmişti.
İmamoğlu'nun hedefinin 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak olduğu bu süreçte de CHP'nin başında güvendiği bir ismin yer almasını istemesiyle o isim Özgür Özel olmuştu.
"İMAMOĞLU İLE ORTAK HAYALİMİZ VAR"
Özgür Özel de "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, adımın geçtiği bir süreçteyim. İmamoğlu ile uyumlu çalışırım" diyerek CHP koltuğuna aday olduğunu ilan etti.
İMAMOĞLU'NUN SİNSİ PLANI DEVREDE: KILIÇDAROĞLU DEVRİLDİ
Kaos ve kavganın gölgesinde gerçekleşen kurultayın ardından Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkanlık koltuğuna oturdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuktan kalktı.
İMAMOĞLU 2028 İÇİN EL OVUŞTURMAYA BAŞLADI
Tavşan adayı Özgür Özel'in koltuğa geçmesiyle birlikte Ekrem İmamoğlu'nun 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleri için el ovuşturmaya başladı.
KULİSLER PATLADI: 2028 ADAYI EKREM İMAMOĞLU
Özgür Özel'e yakın kurmaylardan biriyle görüştüğünü söyleyen Deniz Gürel, Ekrem İmamoğlu'nun 2028 planı ile ilgili bomba kulis bilgileri paylaştı.
Gürel, "Sayın Özel'in yakın kurmaylarından bir tanesi ile bir konuşma yaptım. Sayın İmamoğlu Sayın Özel ilişkisinin nasıl düzenleneceği büyük soru işareti. Kardeşlik meselesini sordum 'Kardeşler hatta ikiz kardeşler, kesinlikle bir sorun olmayacak. Genel Başkan Özgür Özel'dir. İstanbul'u kazanacak Sayın İmamoğlu. İstanbul'u kazandıktan sonra da 2028'de bizim cumhurbaşkanı adayımızdır' ifadelerini kullandı." dedi.
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