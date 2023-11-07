Ekrem İmamoğlu’nun sinsi planı deşifre oldu! Özel’i Genel Başkan yaptı, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerine göz dikti

"İMAMOĞLU İLE ORTAK HAYALİMİZ VAR"

Özgür Özel de "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, adımın geçtiği bir süreçteyim. İmamoğlu ile uyumlu çalışırım" diyerek CHP koltuğuna aday olduğunu ilan etti.

İMAMOĞLU'NUN SİNSİ PLANI DEVREDE: KILIÇDAROĞLU DEVRİLDİ

Kaos ve kavganın gölgesinde gerçekleşen kurultayın ardından Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkanlık koltuğuna oturdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuktan kalktı.