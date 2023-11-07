CHP lideri Özgür Özel’e 9 kişilik darbe! PM seçimlerinde liste delindi

"Denge ve Denetleme Listesi" adlı bu grubu oluşturan Oğuz Kaan Salıcı ise cinsiyet kotasına takılarak meclis dışı kaldı. Seçimlere bağımsız katılan Deniz Yavuz Yılmaz da 60 kişilik PM'ye seçilen bir diğer isim oldu.