CHP lideri Özgür Özel'e 9 kişilik darbe! PM seçimlerinde liste delindi
CHP'de hafta sonu gerçekleştirilen kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık koltuk macerası sona ererken, yeni Genel Başkan Özgür Özel seçildi. CHP'de gece başlayıp öğle saatlerine kadar süren PM ve YDK seçimleri, partide yeni bir muhalif oluşum doğurdu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e karşı oluşturulan gruptan 8 isim PM'ye girerek, değişimcilerin listesini deldi.
"Denge ve Denetleme Listesi" adlı bu grubu oluşturan Oğuz Kaan Salıcı ise cinsiyet kotasına takılarak meclis dışı kaldı. Seçimlere bağımsız katılan Deniz Yavuz Yılmaz da 60 kişilik PM'ye seçilen bir diğer isim oldu.
TSK ve Mehmetçik'e sayısız iftira atmasına rağmen Özel'in A takımında yer alan Sezgin Tanrıkulu ise PM'ye girmeyi başaramadı.
ÖZEL'E "MUHALİF" ATAK
Genel başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Mehmet Tüm, Koza Yardımcı, Saniye Barut, Semra Dinçer, Ali Haydar Hakverdi, Aylin Nazlıaka, Müslim Sarı ve Orhan Sarıbal PM'ye giren 8 kişilik "Denge ve Denetleme" grubunu oluşturdu.
Bağımsız aday Deniz Yavuz Yılmaz ile birlikte Özel'in listesini delen üyelerin sayısı 9'a çıktı. Kılıçdaroğlu cephesinde yer alan Oğuz Kaan Salıcı ile Canan Kaftancıoğlu tarafından oluşturan "Denge ve Denetleme Listesi"nin, yeni PM'de muhalif kanadı temsil etmesi bekleniyor.
BÖLÜNMELER BİTMİYOR
Öte yandan Özel'in listesi üzerinden PM'ye giren birçok siyasinin İmamoğlu'na yakın olması dikkat çekti. Yeni PM'de 8 kişilik "muhalif" grubun yanı sıra, Özel'in listesinde de ayrışmalar olabileceği değerlendiriliyor.
"Değişimci" grubun içinde ilerleyen süreçte "Özel'ciler" ve "İmamoğlu'cular" şeklinde iki oluşumun farklı görüşleri savunabileceği kulislerde konuşuluyor.
TANRIKULU'NA BÜYÜK ŞOK
PM seçimlerinde gözler bir yandan da Sezgin Tanrıkulu'nun üzerindeydi. Yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk askerine yönelttiği iftiralarla büyük rahatsızlık yaratan Tanrıkulu, buna rağmen Özel tarafından "A takıma" dahil edilmişti.
PM seçimlerinde yeterli oyu alamayıp saf dışı kalan Tanrıkulu, kendisine ancak yedek üyeler arasında yer bulabildi.
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