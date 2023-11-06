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Kasetle geldi kurultayda kaybetti! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘Özel’ açıklama: Moralim gayet iyi

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Giriş Tarihi: 06.11.2023 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
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Kasetle geldi kurultayda kaybetti! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘Özel’ açıklama: Moralim gayet iyi

CHP’de en çok seçim kaybeden lider olarak Türkiye tarihine geçen Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçimlerdeki mağlubiyetinin faturasını, koltuğunu Özel’e kaptırarak ödedi. Kurultay’da Özel karşısında oy farkıyla yenilen Kılıdaroğlu, CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş’a konuyla ilgili açıklama yaptı. Moralinin iyi olduğunu söyleyen eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Çeşitli tartışmaların olması doğaldır ancak bunlar artık geride kalmıştır” diyerek, kendisi gibi Demirtaş'a selam çakan Özel’e tebrik göndermesi yaptı.

28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası bir türlü toparlanamayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) binbir kavga, dövüş, kaos ve entrikanın gölgesinde kurultaya gitti.

Ankara'daki genel başkanlık seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel kazandı. Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak

CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuğu bırakmak zorunda kaldı.
Böylelikle Kılıçdaroğlu, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçti.

GÖLGE GENEL BAŞKAN!

Bilindiği üzere CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'taki seçim yenilgisinin hemen ertesinde 'değişim' diyerek ortaya çıkmış, ilerleyen süreçte de Özgür Özel'i destekleyeceğini açık açık ilan etmişti. Özel ise "İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var" demişti. Bu durum 'tavşan aday' formülünü tescillerken Özgür Özel için 'emanetçi başkan'; Ekrem İmamoğlu için ise 'Gölge genel başkan' yorumlarını da beraberinde getirdi.

İÇ SAVAŞTA YENİLEN OLDU

Yaşananların ardından ilk kez açıklama yapan eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Moralim iyi" dedi. Kılıçdaroğlu, CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş'a, "Çeşitli tartışmaların olması doğaldır ancak bunlar artık geride kalmıştır." diyerek Özel'e başarı diledi.

KENDİNİ TESELLİ ETTİ

Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Moralim gayet iyi… Herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gün boyunca ziyarete gelen dostlarımız ve partililerimizle görüştük, süreci değerlendirdik. Türkiye'de demokrasinin işlediği tek kurum CHP'dir. Tüm kurumların CHP'deki demokrasiyi örnek alması gerekir. Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar artık geride kalmıştır. Başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere göreve yeni seçilen tüm arkadaşlarımızın başarılı olmasını temenni ediyorum."

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