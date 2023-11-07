MHP lideri Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Bahçeli'nin açıklamaları... MHP lideri Bahçeli, CHP kurultayında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam gönderilmesine tepki göstererek "Teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor...
İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar
Siyasette, uçta yatıp ortada duranlar, suyu kesik değirmen gibi boşa dönüp duranlar, samimiyet iddiasında bulunamazlar. Siyaset; soğuk tandırdan sıcak ekmek alma hesabı yapanların, rüyasında sinek avına çıkanların, yalanı kana kana içip de bir damla hakikatı yudumlamaktan mahrum olanların harcı olamaz.
Türk siyasetinin yeni bir kalkınma hamlesine, muhtevalı bir toparlanmaya ihtiyacı vardır. Bunu da MHP ve Cumhur İttifakı gerçekleştirmeye muktedirdir. Günübirlik siyaset yapmıyoruz. Her rüzgara yelken açmıyoruz. Her söylenene kulak kabartmıyoruz.
Daha huzurlu ve güvenli bir Türkiye önceliğimiz. Bildiğiniz üzere Orhun Kitabeleri bvaştan aşağıya milli şuur ve cihan hakimiyeti ülküsüyle dolu olup bu kapsamda emsali olmayan bir millet eseridir. MHP hiçbir zaman dare görüşlü, kısa menzilli, küçük hedefli olmamıştır. Orhun Kitabeleri bu değerlendirmenin taşlara kazanmış bildirisidir. Tarihimizin kilitli sandıkları açıldıkça içinden göz kamaştıran hazinelerin nasıl çıktığını bilen biliyor, gören görüyor.
"MİLLET BİZİZ, BİZ MİLLETİZ DEDİK"
MHP ve Cumhur İttifakı parlak bir geçmişi onurlu bir gelecekle buluşturmanın amacıyla yeni yüzyıla hazırlanıyor. Bu amaçla siyasi çalışmalarınımız devam etmektedir.
Stratejik hedeflerimizi isabetle belirledik. Muhalefet partilerinden bir adım önde olmamızın sırrı buradadır. Hiçbir zaman gönül kenarına kuyu kazmadık, öteden beri siyasetin doğruluğu kadar zamanın da doğru olması gerektiğini düşündük. İlkelerimizden ödün vermedik. İrademizden şaşmadık. Ülke ve ülkü sevdadımızı asla bahis konusu yapmadık, pazarlık malzemesi görecek kadar ufalmadık.
Eski ile yenin arasında sıkışıp kalmadık. Milletimizle iç içe olduk. Aynı hizada durduk. Millet biziz, biz milletiz dedik. Biz bakacak yüze basmayız, bastığımız yüze de asla bakmayız. Terazisi çamurdan olanların dirhemi kumdandır. İnancı sahte olanların iradesi kumandalıdır.
KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL'E SERT TEPKİ
Teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demiştir. Demirtaş'a selam göndermek PKK'yı selamlamaktır. Biz Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini inşa peşindeyiz. Küçülmüş siyasetçilerin zillet projelerine Türkiye'yi asla teslim etmeyeceğiz.
İkiyüzlü bir muhalefet anlayışı karşımızdadır. CHP yönetimine hakşim olan siyasi akıl hacizlidir. CHP yönetimine diyorum ki; Selahattir Demirtaş teröristtir. Ayrık otudur. Osman Kavala Sorosçudur, casustur ve cezasını çekecektir.
İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI
Daha fazla kan dökülmemelidir. Daha fazla çocuk hayattan koparılmamalıdır. Dışişleri Bakanı'nın ABD Dışişleri Bakanı'na İsrail zulmünü bir kez daha ifade etmesi bize göre çok değerlidir. Filistinlileri Mısır çölüne sürmek için zemin oluşturan cani zihniyetin insan ve inanç hakalrını ihlal etmesi hesabı sorulması geren bu suçtur. Bu suçun bedeli ise inşallah bu dünyada ödetilecektir.
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