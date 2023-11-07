MHP lideri Devlet Bahçeli’den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

Türk siyasetinin yeni bir kalkınma hamlesine, muhtevalı bir toparlanmaya ihtiyacı vardır. Bunu da MHP ve Cumhur İttifakı gerçekleştirmeye muktedirdir. Günübirlik siyaset yapmıyoruz. Her rüzgara yelken açmıyoruz. Her söylenene kulak kabartmıyoruz.

Daha huzurlu ve güvenli bir Türkiye önceliğimiz. Bildiğiniz üzere Orhun Kitabeleri bvaştan aşağıya milli şuur ve cihan hakimiyeti ülküsüyle dolu olup bu kapsamda emsali olmayan bir millet eseridir. MHP hiçbir zaman dare görüşlü, kısa menzilli, küçük hedefli olmamıştır. Orhun Kitabeleri bu değerlendirmenin taşlara kazanmış bildirisidir. Tarihimizin kilitli sandıkları açıldıkça içinden göz kamaştıran hazinelerin nasıl çıktığını bilen biliyor, gören görüyor.