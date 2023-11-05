06 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'de! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşme gerçekleştirecek

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'de! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşme gerçekleştirecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.11.2023 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
ABONE OL
ABD Dışişleri Bakanı Türkiye’de! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşme gerçekleştirecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Öte yandan, Blinken akşam saatlerinde Türkiye'ye gelmesi beklenirken, sürpriz bir ziyaretlere Bağdat'a gitmişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA