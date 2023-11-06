06 Kasım 2023, Pazartesi
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara’da! Vali Yardımcısı karşıladı… Blinken’ın çantasında ne var?
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail - Hamas çatışması nedeniyle 3. kez Orta Doğu ülkelerine ziyareti gerçekleştirdi. Ardından ise gece saatlerinde askeri uçakla Ankara'ya indi. Blinken'ı Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı. Blinken, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.