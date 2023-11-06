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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara’da! Vali Yardımcısı karşıladı… Blinken’ın çantasında ne var?

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 08:42
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail - Hamas çatışması nedeniyle 3. kez Orta Doğu ülkelerine ziyareti gerçekleştirdi. Ardından ise gece saatlerinde askeri uçakla Ankara'ya indi. Blinken'ı Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı karşıladı. Blinken, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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