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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'de! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşme başladı

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Giriş: 06.11.2023 11:10
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Blinken'i karşılama protokolündeki detay dikkatlerden kaçmadı. Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı saat 10.45 sıralarında bir araya geldi.
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