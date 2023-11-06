06 Kasım 2023, Pazartesi
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'de! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşme başladı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Blinken'i karşılama protokolündeki detay dikkatlerden kaçmadı. Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı saat 10.45 sıralarında bir araya geldi.