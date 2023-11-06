06 Kasım 2023, Pazartesi
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ABD’ye hak ettiği gibi muamele! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Blinken'ı böyle karşılıksız bıraktı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Blinken'ı Ankara Valisi karşıladı. Bakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı saat 10.45 sıralarında bir araya geldi. İkilinin görüşmesi yaklaşık 2,5 saat sürdü. Bakan Fidan'ın Blinken'ın sarılma isteğini karşılıksız bırakması dikkat çekti.